شوف عروض اكسترا السعودية وتخفيضات حتى 50% من موقع اكسترا اون لاين extra

خصومات حتى نصف الثمن وأسعار لا مثيل لها في عروض اكسترا السعودية، التي بها وفرة من المنتجات، فتشمل كل ما يتعلق بالمنزل من أجهزة مثل المكيفات والثلاجات، وأيضًا الأثاث الخارجي ومستلزمات الحديقة، وكل ذلك يُمكن شراؤه بسهولة من خلال موقع اكسترا اون لاين، والحصول عليه من خلال خدمة التوصيل المنزلي المتاحة في اكسترا extra بأعلى كفاءة.

عروض اكسترا

توفر لكم عروض اكسترا كافة أنواع المكيفات؛ للإختيار بينها حسب ما يتناسب مع أجواء المنزل ومساحته، فأجهزة التكييف الجدارية عملية وتُثبت على الحائط بسهولة، كما يتوافر منها أنواع تقوم بالتبريد والتدفئة في نفس الجهاز، بحيث يُمكن الإستفادة منها طوال العام وليس في فصول الصيف فقط، ويوجد أيضًا في عروض اكسترا مكيفات الشباك بخصومات كبرى، فتقدم لكم اكسترا السعودية أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.

اكسترا مكيف جداري 18000 وحدة من LG بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 4849 ريال سعودي.

مكيف شباك 17200 وحدة من هاير، حار وبارد، بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

مكيف دولابي 46000 وحدة من هاس بسعر 6699 ريال سعودي بدلًا من 9499 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية

بادروا بشراء الثلاجات بالمواصفات التي تريدونها طوال فترة عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، فتوجد الثلاجات المزودة بفريزر علوي أو ثلاجة باب بجانب باب، بأحجام مختلفة لتلائم الأسر الكبيرة والصغيرة، فالثلاجة أحد الأجهزة الضرورية في المنزل، نظرًا لدورها في حفظ وتخزين الأطعمة والمشروبات، ولا يقتصر الأمر على شراء الثلاجة بأرخص سعر من اكسترا، بل يوجد هدايا مجانية أيضًا على منتجات محددة، وكل ذلك وأكثر يُمكنكم الحصول عليه من خلال اكسترا السعودية.

ثلاجة 19.6 قدم من LG بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 6549 ريال سعودي.

ثلاجة باب جانب باب 17.9 قدم من هايسني، بسعر 2949 ريال سعودي بدلًا من 3569 ريال سعودي.

ثلاجة كلاس برو 23 قدم، سعة 650 لتر، بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا extra

يبحث الكثيرون عن أطقم الجلوس التي صُممت خصيصًا للحديقة، فإلى جانب كونها مريحة ومناسبة لأجواء الحديقة، فإنها أيضًا عملية للغاية، حيث تحتوي على مقاعد، كنبة، طاولة، وكل ذلك بنفس التصميم واللون، مما يجعل مظهر الحديقة متناسق مع بعضه البعض، وتصل تخفيضات اكسترا extra على الجلسات الخارجية حتى نصف الثمن، وإليكم التخفيضات مع مواصفات المنتجات فيما يلي.