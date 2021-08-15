شوف عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والشاشات أرخص من هايبر lulu السعودية

عروض لولو هايبر ماركت تبهرنا بالعديد من الخصومات المميزة بمختلف الأقسام التي تتضمن مستلزمات البقالة، ومستلزمات المنزل من الأجهزة الكهربائية، وأدوات المطبخ من الأواني وغيرها، وكذلك القسم الخاص بألعاب الأطفال، بينما تُعد عروض لولو lulu الخاصة بالشاشات والجوالات ومستلزماتها هي الأفضل بينهم لمن يبحث عن سعر مناسب ينافس المتاجر الأخرى، إليكم تقرير مفصل حول ارخص عروض أسعار وخصومات حصريًا من لولو السعودية في مهرجان العروض الأسبوعية بالمملكة.

عروض لولو هايبر ماركت

يوفر لولو هايبر الكثير من العروض الخاصة بالشاشات بمختلف الماركات والأحجام؛ لتوفير أوسع مجال ممكن للرؤية لراحة وسلامة العين، والكثير من الإمكانيات كاستقبال شبكة واي فاي، ومشغل USB، التي تمكنك من تشغيل مختلف أنواع الملفات المسموعة والمرئية، وكذلك القيام بالعروض التقديمية، كما توفر بعض الشاشات خاصية الصور ثلاثية الأبعاد 3D والنظارات الخاصة بها لتستمتع بأجمل الأفلام والفيديوهات بمتعة مضاعفة، وذلك بأسعار لا يمكن مقاومتها نظراً للفرق الكبير بين سعر الشاشة الأصلي وسعرها داخل العرض، ولا داعي للقلق بشأن النقل، حيث توفر سلسلة هايبر ماركت لولو خدمة توصيل الشاشة إلى باب المنزل.

شاشة سوني ذكية بحجم 65 بوصة، نسخة أندرويد وجودة صورة فائقة الوضوح 4K والعديد من المميزات الأخرى، بالإضافة إلى استقبال واي فاي، وذلك بخصم 2000 ريال لتأتي بسعر 6999 بدلاً من 8999 ريال.

شاشة سوني ذكية 4K جوجل بحجم 65 بوصة، بها مستقبل واي فاي ومدخل USB، بخصم 100 ريال، لتأتي بسعر 5899 بدلاً من 5999 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت للجوالات

وتتوالى عروض لولو هايبر ماركت في الأجهزة الكهربية والإلكترونية لتمتد إلى الجوالات، يوفر الهايبر الكثير من العروض على الجوالات بمختلف الماركات وخاصة Apple, Samsung, Xiaomi, vivo ، وتتميز هذه الهواتف الذكية بنظام تشغيل ممتاز يمنع وجود العيوب الخاصة بالتشغيل والاستخدام كالتعليق أو ارتفاع حرارة الجهاز مما يوفر سرعة استجابة الهاتف للأوامر، كما تتميز بكاميرا ممتازة لالتقاط أفضل الصور لتظهر وكأنها ملتقطة بكاميرا احترافية، ومن أهم المميزات هي سعة البطارية التي تضمن صمود الهاتف وقت أطول، وكذلك سعة التخزين العالية تغنيك عن كروت الذاكرة الخارجية.