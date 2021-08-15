نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض الصيف من أسواق التميمي بالسعودية في شهر أغسطس ٢٠٢١ في المقال التالي

أقوى عروض الصيف من أسواق التميمي ماركت بالمملكة العربية السعودية تستمر حتى يوم ١٧ من أغسطس القادم، فمن المعروف أن أسواق التميمي ماركت يتميز بعروضه وخصوماته المميزة والمستمرة علي المنتجات والسلع الغذائية المختلفة، فقط تم افتتاح أول فروعه بمدينة الخبر بالسعودية في عام ١٩٧٩ ميلادي، لذلك فهو من أهم الهايبر ماركت الموجودة حتى الآن. عروض الصيف من أسواق التميمي بالسعودية أرز سيلا بسمتي الوليمة ١٠ كيلو بسعر ٦٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٣.٩٥ ريال سعودي، عدد ٨ عبوة معجون طماطم العلالي فقط بسعر ٨.٩٥ بدلا من ١٥.٩٥ ريال سعودي.

عدد ٤ عبوة معكرونة فودي ٤٥٠ جرام من أسواق التميمي بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٨.٨ ريال سعودي، عبوة من زبدة الفول السوداني فودي بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٠٥ ريال سعودي، ويمكن تحضير زبدة الفول السوداني في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، فنقوم أولا بوضع الفول السوداني في إناء علي نار هادئة ثم نقوم بتقشيره جيدا، ثم نضعه في محضرة الطعام الكبة ونقوم بفرمه جيدا حتى يتحول إلى بودرة من الفول السوداني، ثم نقوم بإضافة زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو يمكن أيضا إضافة زيت نباتي ونقوم بخلطه جيدا حتى يتماسك قوامه، ثم نقوم بإضافة ملعقتين من عسل النحل الأبيض ونقوم بحفظه في إناء زجاجي.

١٢ عبوة من حليب نادك طويل الأجل أو قصير الأجل بسعر مميز فقط ٣٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٥ ريال سعودي، جبنة كريمي بوك بسعر ١٧.٥ ريال سعودي بدلا من ٢٨.٧ ريال سعودي.

٥ كيلو من أرز بسمتي سيلا أو طويل الحبة من التميمي بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات رائعة على منتجات اللحوم من أسواق التميمي كيلو من لحم بقر برازيلي سريع الطهي فقط بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٤.٧ ريال سعودي، بينما يكون سعر الكيلو من لحم البقر البرازيلي المكعبات ٢٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٦٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من البرجر البقري ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي، كيلو من لحم البقر البرازيلي المفروم بسعر ٢١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٦٥ ريال سعودي.

نصف دجاجة متبلة فقط بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي، كيلو من صدور الدجاج فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض الصيف من أسواق التميمي بالسعودية في شهر أغسطس ٢٠٢١ - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض الصيف من أسواق التميمي بالسعودية في شهر أغسطس ٢٠٢١ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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