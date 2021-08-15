طريقة عمل الدونات الهشة الخفيفة بمذاق شهي في البيت زي المطاعم

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محمد سياف - ابو ظبي - الدونات تُعد من ضمن أشهر الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، فهي تتسم بسهولة التحضير والمذاق الشهي وأيضًا يُمكنك إضافة حشوات مختلفة لها على حسب الرغبة سواء شوكولاتة، أو سكر مع قرفة أو كمية من القطر مضاف لها جوز هند، لذا سنتناول طريقة عمل الدونات الهشة إلى جانب بعض النصائح التي يبنغي عليك اتباعها.

طريقة عمل الدونات الهشة

ترغب السيدات في تحضيرها دون اللجوء لشرائها من محال الحلوى رغبةً في وضع النكهات المختلفة لها على حسب رغبة أبنائهن، لذا سوف نتطرق لطريقة ما خلال ما يلي:

مكونات الدونات الهشة

أربع أكواب من الطحين المنخول.

كمية مناسبة من الزبدة.

كوب وربع من الحليب.

بيضات.

رشه من الملح.

خمس ملاعق سكر.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيلا.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

كمية مناسبة من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ثلاث ملاعق قرفة.

طريقة تحضير الدونات الهشة

يتم وضع الخميرة في إناء ثم نضيف إليها الحليب الدافئ، والسكر ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نخفق البيض بشكل جيد ثم نضيف الزبدة، والفانيلا ونمزجهم جيداً.

يتم إضافة الدقيق المنخول تدريجياً والملح ثم نضيف بعد ذلك مزيج الحليب ونخلطهم.

نسكب بعد ذلك في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلطهم حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس المكونات.

ندهن وعاء بكمية مناسبة من الزبدة ثم نضع العجينة وتترك حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعتين في مكان دافئ.

نرش كمية من الدقيق على سطح ونضع العجينة ونشكلها على هيئة دوائر متوسطة الحجم أو على حسب الرغبة وتترك جانباً حتى تتخمر.

نضع قدر على نار متوسطة ونضيف إليه الزيت النباتي ويترك حتى يسخن جيداً.

نضع حبات الدونات به ويترك حتى يتحمر ويُصبح لونه ذهبي ثم نضعه على طبق به ورق أو مناديل لكي نتخلص من الزيت الزائد.

نُزين الدونات بكمية مناسبة من السكر والقرفة أو على حسب الرغبة.

طريقة عمل الدونات الهشة بالشوكولاتة

تُعتبر الدونات من أشهر الحلويات في الكثير من مطابخ العالم وخاصة المطبخ الأمريكي، وتتسم بسهولة تحضيرها ويُمكنك اتباع ما يلي:

مكونات الدونات الهشة بالشوكولاتة في الفرن

كوبان من الدقيق المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

بيضة فقط.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتان صغيرتان سكر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

يتم وضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه البيكنج بودر، والملح ونقلبهم بشكل جيد.

نسكب الحليب في وعاء ونضعه على النار ويترك كي يدفئ ثم نضيف إليه الزبدة حتى تذوب.

يتم رفع خليط الحليب عن النار ونضيف إليه السكر، والخميرة.

نخفق البيض ونضيف الدقيق تدريجيا مع المزيج السابق ونخلط حتى تُصبح لدينا عجينة طرية.

ندهن وعاء بالقليل من الزيت ونضع به العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر.

نفرد بعد ذلك العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

نقطع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم وتترك جانباً.

نرفع قدر على نار متوسطة الحرارة ونتركه حتى يسخن جيداً.

نضع الدونات في الزيت وتترك حتى تتحمر ويُصبح لونها ذهبي.

نُزين الدونات بالشوكولاتة وتُقدم بألف هنا.

نصائح لطريقة عمل الدونات