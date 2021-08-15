نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عودة أقوى عروض بنده الأسبوعية بتاريخ 11 أغسطس 2021 حتي 3 محرم 1443 في المقال التالي

تمتعي بالخصومات من بنده الأسبوعية على عودة أقوي العروض العشرة والعشرين التي تقدمها لجميع عملائها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بتاريخ يتوافر بتاريخ 11أغسطس 2021 ميلادي إلى الموافق 3 محرم 1443 هجرية جميع العروض متوفره في جميع فروع بنده وحتي نفاذ الكمية.وتعد هي أكبر سلسة قطاع تجزئة في الممكلة العربية السعودية وثانيها أسوق عبد الله العثيم. يتوافر في المجلة تشكيلة كبيرة من الأجبان المختلفة، أعلى جودة على اللحوم الفريش، الأسماك الطازجة، تشكيلة متنوعه من التوابل والمكسرات، مواد غذائية جافة، ويسعي الكثير بمتابعه موقع بنده الأسبوعي للاستمتاع بالمنتجات والخصومات التي لم تتوافر في جميع فروع بنده وهايبر ماركت بنده.

مكرونة إيطاليانو 400 جرام 4 قطع متنوع ب 10 ريال سعودي بدلا من 18 ريال سعودي أستمتع بالخصم 8 ريال سعودي.

زيت نباتي نخيل / دوار الشمس هالة 1.5 لتر 2 حبة ب 20 ريال سعودي بدلا من 31.90 ريال سعودي أستمتع بالخصم 11.90 ريال سعودي.

مزيح زيت متبقي الزيتون الباشا 500 مل 3 حبات ب 20 ريال سعودي بدلا من 50.85 ريال سعودي أستمتع بالخصم 30.85 ريال سعودي.

أرز سيلا هندي ديرة الخير 5 كيلو للكيس ب 20 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي أستمتع بالخصم 6.95 ريال سعودي. نقانق بقري أسترالي مبرد 500 جرام ب 15 ريال سعودي.

إسكالوب بقري برازيلي مبرد 500 جرام ب 20 ريال سعودي.

مكعبات بقري برازيلي قليلة الشحم مبرد للكيلو ب 32.95 ريال سعودي.

كفتة بقري أسترالي مبرد لكيلو ب 34.95 ريال سعودي.

فخد خروف أسترالي بالعظم مبرد للكيلو 43.95 ريال سعودي.

فخد خروف أسترالي بدون عظم مبرد للكيلو ب 64.95 ريال سعودي. طبق أفخاد دجاج كاملة اليوم 900 جرام ب 10 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي أستمتع بالخصم 9.50 ريال سعودي.

طبق بيض فقه أبيض 30 حبة كبير/ حجم كبير ب 12.95 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي أستتع بالخصم 2.55 ريال سعودي.

قاروص بحري 800/1400 للكيلو ب 20 ريال سعودي.

جمبري بحري مزرعه 80/100 للكيلو ب 20 ريال سعودي. جبنة رومي هالثي فود للكيلو 35 ريال سعودي بدلا من 49.25 ريال سعودي أستمتع 14.25 ريال سعودي.

جين شيدر بيضاء / أحمر إيراني 500 جرام ب 20 ريال سعودي.

خليط زبده غير مملح إمارتي للكيلو ب 35 ريال سعودي بدلا من 49.25 ريال سعودي.

جبنه قشقوان بقري عادي / قليل الدسم مجدو 500 جرام ب 25 ريال سعودي.

لبنه تركية السنبلة 500 جرام ب 10 ريال.

زيتون أخضر / أسود شرائح أليسا للكيلو ب 10 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي أستمتع 10.95 ريال سعودي.

زيتون أسود أسباني كوبوليفيا للكيلو ب 15 ريال سعودي بدلا من 26.25 ريال سعودي أستمتع 11.25 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا بقري ساده / بالزيتون / بالفلفل للكيلو 25 ريال سعودي بدلا من 38.25 ريال سعودي 13.25 ريال سعودي.

مكدوس الزوادة للكيلو ب 25 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي أستمتع 7.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عودة أقوى عروض بنده الأسبوعية بتاريخ 11 أغسطس 2021 حتي 3 محرم 1443 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عودة أقوى عروض بنده الأسبوعية بتاريخ 11 أغسطس 2021 حتي 3 محرم 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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