شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية hyper panda توفير اكثر مع تخفيضات عروض هايبر بنده panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم تضم أفضل المنتجات بأقل الأسعار من اسواق بنده hyper panda ، مع توفير اكثر على السلع الغذائية والبروتينية من عروض هايبر بنده panda ، ويوجد معنا هذا الأسبوع مختلف الأغذية من لحوم وأسماك ودجاج، حيث يقدم هايبر بنده اون لاين الكثير من منتجات الشركات المعروفة عالميًا في مجال صناعة الأغذية.

عروض بنده الصفحة الرئيسية hyper panda توفير اكثر مع تخفيضات عروض هايبر بنده panda

تحتوي تخفيضات بنده الجديدة على أغذية من شركات امريكانا ، و حلواني اخوان ، والكبير، و ساديا ، والسنبلة، بالإضافة إلى منتجات دجاج بنده الطازجة من شركتي اليوم وطيبة، بجانب ما تقدمه اسبوعيًا من لحوم بنده الطازجة والمجمدة، مع سمك سلمون بنده والجمبري من مختلف الأنواع، والأسعار تنافس العديد من متاجر السعودية وتتحداها بكبرى التخفيضات.

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عروض بنده اليوم نقدمها لكم في التالي على صدور الدجاج بنده وكذلك الدجاج الكامل، مع سعر اسماك بنده من الجمبري المطبوخ المعروض داخل فروع سوبر ماركت بندة بالمملكة، حيث تجدون مختلف الأحجام والأوزان بأسعار مخفضة.

عروض هايبر بنده

نسرد لكم فيما يلي اسعار الدجاج والجمبري في فروع اسواق هايبر بنده في السعودية:

دجاج فاخر طازج من انتاج شركة اليوم وزن 1100 جرام، بسعر مخفض 15.50 ريال سعودي بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

افخاذ دجاج كاملة من انتاج شركة اليوم وزن 900 جرام، بسعر 10.50 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

كيلو من سمك الجمبري البحري المطبوخ حجم 60/50 بسعر 27.95 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

مكعبات صدور دجاج طرية من طيبة وزن 1 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

مكعبات صدور دجاج طرية من طيبة وزن 2 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

مكعبات صدور دجاج طرية من طيبة وزن 800 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

بنده

يوجد لدى بندة عروض خاصة وحصرية على أغذية شركة ساديا sadia ، التي طالما لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل المقيمين بالمملكة من محبي خصومات و هايبر بنده أون لاين ، حيث تضم كافة أنواع الدجاج المجمد سريع التحضير، من صدور وفيليه، كما يوجد أيضًا برجر بقري بسعر مميز في تسوق أون لاين هايبر بنده على الإنترنت.

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الخصومات التالية خاصة باسعار منتجات ساديا المجمدة من اللحوم البرجر والدجاج:

برجر بقري وزن 1 كيلو جرام، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

دجاج بروستد فيليه، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلًا من 51.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية وزن 1 كيلو جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

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عروض بندة الاسبوعية تقدم لكم في التالي تخفيضات منتجات شركة السنبلة من البرجر وستربس الدجاج، مع أنواع متعددة من الخضار المجمد ورقائق البف بيستري، والمنتجات جميعها مجمدة بعناية فائقة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.

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الفقرة التالية بها اسعار منتجات الدجاج المتاحة في تخفيضات بنده الحالية:

ستربس الدجاج من السنبلة وزن 750 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي، بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

ستربس الدجاج الحار من السنبلة وزن 750 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي، بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

برجر دجاج من السنبلة وزن من 672 جرام إلى وزن 750 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي.

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أصابع دجاج جامبو من الكبير وزن 1000 جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 37.50 ريال سعودي.

بطاطس مقلية من ديل مونتي وزن 1000 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال سعودي.

فطيرة سادة من وليمة عدد 2 عبوة وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلًا من 13.90 ريال سعودي.

قدمنا اليوم تخفيضات مجلة بنده على المنتجات الغذائية بكل أنوعها، والتي تنوعت ما بين الدجاج، والأسماك، واللحوم من كبرى الشركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، ونتابع معكم في الأيام المقبلة آخر خصومات بنده الكترونيات الذي يقدمها لكم سوق باندا بالفروع أو بنده تسوق نت على الموقع الرسمي.