طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة في البيت بطعم أحلى من المطاعم وبأقل التكاليف

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة التي تبحث عنها السيدات رغبةً في القيام بتحضيرها لأبنائهن في المنزل بدلاً من شرائها من المطاعم بأسعار باهظة إلى جانب ضمان المواد المُستخدمة للحفاظ على صحتهم، ويُمكنك تحضيرها بعدة طرق شهية ومُميزة وتُقدم تلك الوجبة على الغداء وهي من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين سواء الصغار أو الكبار، واليوم سنتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.

طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة

أطباق الدجاج لا غنى عنها في كافة المطابخ سواء العربية أو العالمية ويُمكنك قليها أو وضعها في الفرن، ولكي تحصلين على مذاق شهي قومي بوضع كمية وفيرة من التوابل لكي تتشربها.

مكونات أصابع الدجاج المقرمشة

ثلاث قطع من صدور الدجاج خالي من العظم.

حبة كبيرة من البصل.

ثلاث حبات من الثوم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من البابريكا الحلوة.

ملعقتان من الكزبرة الجافة المطحونة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكونات الطبقة الخارجية

كوب إلا ربع من الطحين المنخول.

ملعقة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من النشا.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ثلاث بيضات.

كمية مناسبة من زيت القلي.

طريقة تحضير وعمل أصابع الدجاج المقرمشة

أولاً نغسل الدجاج بشكل جيد ونقطعها إلى أصابع طويلة ومتوسطة الحجم. نضع أصابع الدجاج في وعاء ونضي إليها الخل، والملح ونتركها لمدة ساعتين. بعد ذلك نضع في وعاء الخلاط البصل، والبابريكا، وعصير الليمون، والكزبرة، والفلفل الأسود، والقليل من الخل ونخلطهم بشكل جيد. يتم تصفية الدجاج من الخل ثم نضعها في وعاء عميق. نسكب المزيج الذي تم إعداده في الخلاط على أصابع الدجاج ونتركها حتى تتشرب النكهة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نمزج في وعاء أخر الدقيق المنخول، والبيكنج بودر، والنشا، والملح، والفلفل الأسود ونخلطهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نخفق البيض في وعاء منفرد عن الخليط السابق. نرفع قدر على نار متوسطة الحرارة ونضيف إليه الزيت ويترك حتى يسخن جيداً. نخرج أصابع الدجاج من الخليط ونضعها في الدقيق ثم البيض ثم خليط الدقيق مرة أخرى لكي نحصل على طبقة سميكة. نضع الدجاج في الزيت ويترك حتى ينضج ويُصبح لونه ذهبي. نخرج الدجاج من الزيت ونضعه على مناديل للتخلص من الزيت الزائد ثم تُقدم أصابع الدجاج بألف هنا.

طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة والسمسم

أصابع الدجاج تتسم بالمذاق الشهي الذي يجذب لها كافة الأشخاص ورغبتهم في تناولها بشكل مستمر، لذا سوف نتطرق لطريقتها فيما يلي:

المكونات

أربع قطع من صدور الدجاج خالي العظم.

كوب من اللبن الزبادي.

ملعقتان من عصير الليمون.

حبتان من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من مستردة.

ربع كوب من السمسم الأبيض.

بيضتان.

كوب فقط من الدقيق المنخول.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

نغسل الدجاج بشكل جيد. نخلط لبن الزبادي، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والمستردة جيداً. يتم إضافة الثوم المهروس ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نضع أصابع الدجاج في المزيج السابق ويترك لمدة ساعة في الثلاجة حتى تتشرب النكهة. نخفق البيض ونضيف إليه السمسم في وعاء. نضع في وعاء آخر الدقيق ثم نغمر الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم الطحين. نسخن الزيت في مقلاة جيداً. نضغ قطع الدجاج في الزيت ويترك حتى ينضج ويُصبح لونه ذهبي.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بطرق مختلفة، ونود أن يكون نال إعجابكم.