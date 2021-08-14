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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على جميع المنتجات في الصيف تصل إلى 45% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تقدم بنده أسواقًا تتمتع بالعديد من المزايا التي تقدمها لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يقدم سوق بنده عدة عروض على الخامات بأقل الأسعار على جميع المواد الغذائية بأفضل الأسعار، مع تفاصيل وخصومات تصل إلى خمسين بالمائة، حيث نوفر لك كافة المعلومات الخاصة بأهم عروض بنده السعودية.
عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات شهر أغسطس تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم
عروض بنده السعودية
خصومات بنده بوجود خدمات توصيل مجاني، حيث يقدم السوق خدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى قيام الشخص بتوصيل المنتجات إلى المنزل بسعر رمزي، يتميز سوق بنده في المملكة العربية السعودية بوجود المنتجات الطازجة وبأعلى جودة، كما يقدم سوق بنده جميع المنتجات والمواد الغذائية بأفضل الأسعار، وسنقدم لكم في مقال اليوم بعض عروض وتخفيضات أسواق بنده.
تخفيضات بنده اليوم
تنزيلات بنده على حفاضات الأطفال:
- حفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة، الصندوق الضخم، بسعر 103.95 ريال سعودي بدلاً من 114.95 ريال سعودي.
- كلوت بامبرز عناية مميزة، بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 90.95 ريال سعودي.
- حفائض للأطفال عناية مركزة بامبرز العبوة الضخمة، عدد 2 حبة، بسعر 119.95 ريال سعودي.
- كلوت هجيز العبوة الإقتصادية، بسعر 40.95 ريال سعودي بدلاً من 63.95 ريال سعودي.
- حفائض للأطفال فاين بيبي العبوة الكبيرة، بسعر 33.50 ريال سعودي بدلاً من 48.75 ريال سعودي.
- كلوت بامبرز الصندوق الجامبو، بسعر 79.75 ريال سعودي بدلاً من 104.95 ريال سعودي.
- حفائض للأطفال بامبرز عبوة التوفير الكبير/ حفائض ليلية للأطفال، بسعر 64.95 ريال سعودي.
- حفائض للأطفال بامبي العبوة العملاقة، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال سعودي.
- حفائض للأطفال بامبي العبوة الضخمة، بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 85.95 ريال سعودي.
- حفائض للأطفال هجيز عناية أكثر، بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 50 ريال سعودي.
- كلوت بامبي صندوق جامبو، بسعر 87.95 ريال سعودي بدلاً من 129.95 ريال سعودي.
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