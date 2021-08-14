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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات الذكية تصل ل 55% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية، عروض جرير في المملكة العربية السعودية، جرير لديها مجموعة من الفروع في جميع أنحاء المملكة، تقدم الشركة عددًا كبيرًا من العروض الأسبوعية المختلفة لجميع عملاء هذه الفروع، وتشمل هذه العروض جميع المنتجات التي تقدمها جرير والعملاء في العديد من الأماكن المختلفة ابحث عن الكتب والالكترونيات.
عروض جرير اليوم على الشاشات والجوال تخفيضات تصل ل70%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعتبر شركة جرير من الشركات المتميزة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة متخصصة في بيع جميع أنواع المستلزمات المدرسية والإلكترونية وجميع أنواع الهواتف المحمولة لذلك، أصبحت جرير وجهة مفضلة للعديد من عملائها حيث أنه أصبح من السهل أن تعثر على كل ما تريده في ذلك المكان.
تخفيضات جرير الأسبوعية
عروض المنتجات المجددة من تنزيلات جرير:
- عروض جرير اليوم جهاز Apple MacBook Pro 15 مجدد من الدرجة A ، نRetina + Touch Bar، لاب توب، Intel Core i7 7 ، 15.4 “، 512 جيجابايت SSD ، Radeon Pro 560 X GDDR5 (4 جيجابايت)، السعر 10399 ريال سعودي بدلاً من 12999 ريال سعودي.
- Lenovo YOGA S940-14IIL كمبيوتر محمول، 14 بوصة، Intel Core i7-1065G7 الجيل العاشر، Intel Iris Graphics ، 1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 6839 ريال سعودي بدلاً من 8529 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير منتج جديد من الدرجة B ، هSamsung ، Galaxy A51 ، سعته 128 جيجابايت ، Prism Crush Black ، 4G LTE بسعر 807 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال سعودي.
- منتج مجدد بدرجة B، سامسونج جالكسي S20 بلس، 128 جيجابايت، أسود، 5 جي، بسعر 2159 ريال بدلاً من 4159 ريال.
- مُجدَّد من الدرجة A ، Apple ، MacBook، كمبيوتر محمول، Intel Core M 3 ،12 بوصة، 256 جيجابايت SSD ،Intel HD Graphics 615 بسعر 5276 ريال بدلاً من 6208.5 ريال.
- مُجدَّد من الدرجة B ، Samsung Galaxy Tab S6 10.5 ، 4G LTE 10.5 بوصة، 128 جيجابايت (eMMC)، ثماني النواة، وردي، بسعر 2439 ريال سعودي بدلاً من 3049 ريال سعودي.
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