شوف أقوى عروض العثيم وبنده على الأدوات المدرسية ومستلزماتها لقرب عودة المدارس بخصومات مذهلة

عروض العثيم وبنده على جميع المستلزمات والأدوات المدرسية لجميع الطلاب بمناسبة اقتراب العودة للمدارس. كما نلاحظ أن في هذا الوقت تزداد عمليات التسوق والشراء من أولياء الأمور للطلاب على أدوات المدرسة. وتتعدد المستلزمات والأدوات المدرسية من حقائب، وأقلام، ومساطر وغيرها. كما يمكنكم الحصول على مجموعة أو طقم كامل من الأدوات المدرسية من أقلام حبر أو أقلام رصاص وممحاة ومسطرة بأسعار مميزة وخصومات هائلة من العثيم وبنده.

أقوى عروض العثيم وبنده على الأدوات المدرسية ومستلزماتها لقرب عودة المدارس بخصومات مذهلة

تقدم فروع العثيم وبنده خصومات وتخفيضات هائلة على المستلزمات، والأدوات المدرسية لجميع الطلاب من دفاتر وكراسات، وأقلام حبر ورصاص بأسعار مناسقة للجميع بمناسبة اقتراب العودة للمدارس.

عروض العثيم القوية على الأدوات المدرسية

احصل على طقم أدوات مدرسية كاملن # 1، به كل ما يحتاج إليه الطالب، سعر العلبة 11.95 ريال سعودي.

كما يقدم العثيم طقم أخر من الأدوات المدرسية كاملن # 2، سعر العلبة 12،95 ريال سعودي.

احصل على مجموعة من المستلزمات المدرسية بحجم أكبر، وهو طقم أدوات مدرسية كاملن # 3، سعر العلبة كاملة 16.95 ريال بدلاً من 20.27 ريال سعودي.

دفتر روكو سلك لتدوين الدرس وكتابة الملاحظات يمتلك عدد أوراق 60 ورقة، سعر الحبة 3.50 ريال سعودي. أما دفتر روكو سلك عدد أوراقه 80 ورقة، سعر الحبة 4،50 ريال سعودي.

قلم حبر ستادلر جاف مكون من 4 حبة، سعر العلبة 5 ريال.

احصل على مجوعة كبيرة ومتنوعة من الأقلام، أقلام سيلو جاف أسود مكونة من 50 حبة، سعر العلبة 24.95 ريال سعودي.

قلم هاي لايت ستايلو، سعر الربطة 10 ريال سعودي.

احصل على كراسة رسم فبريانو # 100723، كراسة جيدة لتسطيع رسم رسومات بكل سهولة وتلوينها لتصبح جميلة، سعر الحبة 7.50 ريال سعودي.

أسعار العثيم على الشنط المدرسية للطلاب

احصل على أقوى عرض من العثيم على شنطة مدرسية ترولي 12 * 1، بسعر مميز سعر الحبة 115 ريال سعودي.

احصل على هدية مع شنطة مدرسية لولوكاتي + مقلمة، سعر الحبة 99 ريال سعودي.

ونفس نوع الشنطة لولوكاتي ولكنها حقيبة للظهر + مقلمة، سعر الحبة 84 ريال سعودي.

تخفيضات بنده المميزة على الأدوات المدرسية