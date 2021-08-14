نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم فى سند محمد بن سلمان ورابط وآلية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم فى سند محمد بن سلمان هي أحد الأشياء التي بحث عنها الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، حيث أعلن برنامج سند امس صدور برنامج جديد وهو سند للزواج وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حيث يقدم سند محمد بن سلمان مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي للمتزوجين حديثا الذين لم يمر على عقد قرانة عام كامل وذلك في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

ولمن لا يعرف أهداف برنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية في جميع أرجاء المملكة.

وبعد إعلان شروط التقديم على سند للزواج اصبح الأمر لاينقصة شئ سوء التقديم على سند محمد بن سلمان والحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج اذا ما كنت وجدت في نفسك أن الشروط التي يطلبها البرنامج متوفرة فى شخصك.

طريقة التقديم فى سند

وبعد الاطلاع على الشروط الواجب توافرها فى الشخص المتقدم يجب معرفة طريقة التقديم فى سند محمد بن سلمان وهي سهلة وبسيطة فى خطواتها حيث تقوم هذه الخطوات كتالي:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

واختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

وبعدها يتم اجتياز دورة الوعي المالي.

إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم.

الإقرار والتعهد بصحة البيانات.

واخر الخطوات انتظار رسالة اعتماد الطلب.

كما أكد البرنامج أن افضليه قبول طلب الدعم تأتي في المقام الأول للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تأتي مبادرة سند الزواج سعيًا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

شروط التقديم في سند

وبحسب شروط سند الزواج وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين منها:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

وأن يكون الزواج الأول للرجل.

وأن يكون سنه ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

وضع سند الزواج شروطًا أخرى للتقديم، منها أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وأيضًا أن يكون الزواج الأول للرجل.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

وضمن شروط سند الزواج أيضًا ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، مع إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، فيما تكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

رابط التقديم فى سند محمد بن سلمان للزواج

وامتثالًا للتوجيه وأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدأ فريق متخصص من أبرز الخبرات الشابة لبدء الإعداد والتحضير لبرنامج وفقًا للمعير والأهداف التي يسير عليها البرنامج منذ انطلاقه لأول مرة، وتكون طريقة التقديم فى سند ورابط التقديم فى سند محمد بن سلمان للزواج تحت نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.