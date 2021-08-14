نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة مهرجان عروض العثيم مع خصومات وتخفيضات لا تفوتها في المقال التالي

كما عودناكم نقدم لكم عروض وتخفيضات على مختلف المنتجات في مختلف المتاجر، واليوم نستعرض معكم مجلة مهرجان عروض العثيم لما فيها من تخفيضات وخصومات مميزة، وتعتبر أسواق العثيم من أهم المتاجر في المملكة العربية السعودية التي تحرص على إرضاء العملاء بشكل مستمر وتوفر عروض بصفة مستمرة على أهم المنتجات. مهرجان عروض العثيم تقدم لكم أسواق العثيم ضمن مهرجان عروض العثيم مجموعة من التخفيضات والخصومات لفترة محددة تنتهي خلال أربعة أيام من اليوم.

ومن أبرز هذه التخفيضات عروض مقدمة على اللحوم.

فمثلًا توفر لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

ولحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 32.95 ريال.

وأنواع اللحوم هذه تستخدم في العديد من وصفات الطبخ والتي قدمنا لكم منها الكثير هنا من خلال موقعنا.

كما توجد عروض على أنواع التمور المختلفة، ولا شك أن التمر من الوجبات الغذائية المتكاملة بالإضافة إلى طعمه الجميل.

وسبق وأن أفردنا مقال عن التمر وفوائده وطرق الاستفادة منه خاصةً بعد الصيام.

وأسعار التمور ضمن مهرجان عروض العثيم تتراوح ما بين 7.95 ريال سعودي للكرتونة و8.45 ريال.

أما تمر العجوة فسعر العلبة وزن 1 كجم 30 ريال. عروض البقالة والمحفوظات أهم ما يتم البحث عنه في العروض المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسوق السعودي عامر بأجود أنواع الأرز.

مثل أرز زاد الوطن هندي بسمتي تقدمه عروض أسواق العثيم بسعر 20 ريال فقط بدلًا من 28.75 ريال للكيس وزن 5 كجم.

والأرز الأبيض من جودان كيس وزنه 10 كيلو جرام بسعر 26.95 بدلًا من 36.75 ريال.

ووصفات الأرز عديدة وجميلة ومشهورة في الدول العربية وبالأخص منطقة الخليج العربي، مثل الكبسة السعودية والمجبوس وغيرها من الوصفات التي قدمنا لكم من قبل طرق سهلة وبسيطة لإعدادها.

وفي الصيف نحتاج إلى المشروبات الباردة لنشعر بالترطيب ونتغلب على درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.

ويعتبر مشروب تانج برتقال من أشهر المشروبات الباردة عوضًا عن أنه سهل وسريع التحضير.

ولذلك موجود في مجلة عروض العثيم بخصم كبير فستحصل على شراب تانج برتقال وزن 2 كجم فقط بسعر 45 ريال بدلًا من 61.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة مجلة مهرجان عروض العثيم مع خصومات وتخفيضات لا تفوتها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مجلة مهرجان عروض العثيم مع خصومات وتخفيضات لا تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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