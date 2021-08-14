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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على المعلبات الغذائية وخصومات حتى 50% على السلع الغذائية الأساسية في المقال التالي
عروض العثيم على المعلبات، شركة عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من الشركات المعروفة التي تقوم بتقديم باقة مميزة من الخصومات والعروض لعملائها في كل مكان، هذه العروض المفضلة لدى الكثير من العملاء والتي ينتظرها جميع الأشخاص لشراء كل احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة.
عروض العثيم للبقالة بالمملكة وتنزيلات قوية تتعدى 40% على السلع الغذائية الطازجة
عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة
شركة أسواق عبدالله العثيم من أكثر الشركات المضمونة والتي يثق بها العملاء في شراء كل احتياجاتهم، كما أن المميز في هذه الشركة هو العروض المميزة التي تقوم الشركة بتنظيمها للعملاء في كل الفروع، هذه الخصومات التي يتم تقديمها على كل الأقسام المتاحة في أسواق العثيم، كما تقوم الشركة بتغيير هذه العروض بشكل مستمر لتتناسب مع كل العملاء.
الجديد من العثيم العروض الترويجية
سلسلة أسواق عبد الله العثيم تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة حيث أن الفرع الرئيسي لهذه الفروع في الرياض، وتمتلك أسواق العثيم عشرات الفروع في كل نواحي المملكة وذلك بهدف تسهيل عملية الشراء على المواطنين، كما قامت الشركة بتأسيس العلامة التجارية الخاصة بها لمساعدة العملاء الذين يفضلون التسوق من خلال الموقع الإلكتروني بدلاً من زيارة الفروع.
حيث يوفر هذا الموقع إمكانية الاطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع ومقارنة الأسعار ببعضها واختيار ما يناسب العميل منها، كما يحتوي هذا الموقع على العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة.
مهرجان الطازج العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة تونة فيكتو خفيف ساندوتش 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة زبدة الفول السوداني هالي ناعم 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة شوكولاتة هالي بندق وكاكاو 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة صلصة طماطم هالي 135 جم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة مشروم فيكتو كامل 400 جم 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة مبيض ملابس ركس ليمون 4 لتر 127 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة أرز زاد الوطن مزة هندي 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة أرز هالي سيلا بسمتي 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 36 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة دجاج لي بون مجمد 1100 جم 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة زيت الزيتون الشعال بكر 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة زيت هالي مزيج متبقي 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة زيتون كوبوليفا اسود بلا نوى 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة عسل الشفاء الطبيعي 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 70 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلغ سعر علبة هوت دوج بقري 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بلغ سعر علبة ستربس السنبلة 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.
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