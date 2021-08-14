شوف عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات خيالية على جميع المنتجات تصل ل 60%

عروض العثيم الاثنين، أطلق متجر عبدالله العثيم مهرجان خصومات من عروض العثيم في السعودية والذي يتضمن عدد كبير من الخصومات بفئات 10 و 20 و 30 ريال سعودي والتي تشمل جميع أجزاء المتجر مما يجعلها غلاف يومي للمواطنين على كل ما يحتاجونه من منتجات أساسية وترفيهية، واليكم من خلال مقال اليوم بعض منتجات أسواق العثيم.

عروض العثيم الأسبوعية خصم من 30 وحتي 70% خلال شهر أغسطس ولفترة محدودة

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم أنشأت شركة أسواق العثيم موقعها الإلكتروني الرئيسي، يحتوي هذا الموقع على جميع السلع والمنتجات الغذائية المتوفرة في الفروع بالإضافة إلى العروض الأسبوعية التي تعلن عنها الشركة في جميع فروعها بالمملكة، تقوم شركة العثيم بعمل إعلانات خاصة للعملاء الذين يشترون من الموقع، وهناك خدمة التوصيل للمنازل عبر النقل الآمن.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على المواد الغذائية المحفوظة:

خصومات العثيم هالي بطاطس نصف مقلية شرائح، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم صدور دجاج طرية لاتينا، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75 ريال سعودي.

زيت زيتون فيكتو، عدد 2 × 2 لتر، بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال سعودي.

هالي تونة خفيف، عدد 5 حبات × وزن 200 جرام، بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 32.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم