انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية… أقوي العروض والتخفيضات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض العثيم العروض الأسبوعية كما تعودنا عليها من أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية، أسواق عبدالله العثيم تشعل الأسواق بأسعار خاصة عشره وعشرون وثلاثون ريال التي تعتبر من أهم وأشهر الأسواق وهي متخصصة في بيع التجزئة وكذالك البيع بالجملة، لجميع وفئات السلع الغذائية المنزلية لأكثر من 200 متجر منتشرين في الشرق الأوسط، تقدم أسواق عبدالله العثيم إلي جميع عملائها هذا الأسبوع داخل المملكة العربية السعودية أقوي التخفيضات علي جميع السلع الغذائية بمختلف أنواعها معلبه وغير معلبة، كذلك أيضا التخفيضات تشمل المنظفات المنزلية كذالك مسلتزمات النظافة الشخصية.

وتلك العروض تتوفر في جميع محلات العثيم داخل المملكة العربية السعودية, يمكنك الحصول علي العروض المقدمة عند ذهابك إلي أحد الفروع أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية حتي يوم 17 أغسطس الموافق 8 محرم .

افضل عروض العثيم

الارز ابو كاس بسمتي، حيث تقدم أسواق العثيم أقوي المنتجات من حيث الجودة والسعر وأكثرها فائدة للجسم حيث أن الارز المقدم من العثيم علي حماية الفرد من السمنة ويحتوي الارز علي ألياف وبروتينات، وأن الارز يعد من أحد مصادر الطاقة، كما أنها تحافظ علي صحة القلب والحماية من السرطان، بسعر 30 ريال الكيس 5 كجم بدلا من 43.95 ريال .

تخفيضات العثيم تشمل زبدة الفول السوداني القودي، وتوفر اسوق العثيم إلي جميع عملائها افضل أنواع زبدة الفول السوداني التي تشمل الكثير من الفوائد المتعددة للجسم، وكذلك تساعد في خسارة الجسم للوزن كما أنها تقوي صحة القلب وتحمي الشخص من أمراض التثدي كما أنها تسيطر علي مستوي السكر في الدم، وتأتي بسعر 11.95 ريال العبوة الواحدة وزن 510 جرام بدلا من 16.95.

عروض أسبوعية استثنائية :

وفي النهاية كوكيز الشوكولاتة ديلوكس. بلح الشام. كاجو ليمون. مرتديلا امريكانا دجاج سادة. شبيهة جبن الزهار ملح خفيف. مرتديلا بيبي بقر. هنالك جبن فيتا دنماركي. لحم حاشي بدون عظم. تمر شيشي صندوق. شامبو هيربال 400 مل. معجون اسنان كلوس اب منتول 120 مل. جل اريال للغسالات مع داوني 2 *2 لتر. مبيض كلوركس 3.78 لتر + مناديل مجان. شامبو عباية تايد العطر الاصلي 1.8 لتر. مياه اكوافينا 30 * 330 مل. كذلك بيبسي بلاستيك 2.2 لتر. قهوة نسكافيه ريد مق مع زجاج. ارز الوليمة مزة بسمتي 10 كجم.