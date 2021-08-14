انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة DMC الجديد لعام 2021 وتردد قنوات ON والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الآن تردد قناة dmc الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل القناة ضمن الترددات الجديدة للقمر الصناعي نايل سات، هذا وقد نوهت قناة dmc عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن البث الحالي للقناة سوف يتوقف، ويجب علي جميع المتابعين للقناة تغيير التردد القديم.

قناة دي ام سي قناة كبيرة وجيدة حيث تعتبر قناة دي ام سي من أفضل القنوات التي يتابعها المشاهدون في وطننا العربي، حيث في الآونة الأخيرة قد زادت محركات البحث في جوجل حول التردد الجديد لقناه دي ام سي لعام 2021 منذ أن صرحت القناة بأن هناك تردد جديد وإن التردد القديم سوف يغلق.

تردد قناة dmc الجديد

التردد: 11449.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

حيث أصبح يبحث الكثيرين من محبي تردد قناة DMC علي التردد الجديد للقناة، لكي يتم إضافته علي الريسيفر الخاص بهم، لكي يتابع البرامج الخاصة بالقناة دون انقطاع بث القناة علي اجهز التلفاز الخاصة بهم، حيث أن قناة دي ام سي دراما تعرض العديد من البرامج القوية التي يتابعها الكثير من المشاهدين.

تردد قناة on

حيث أنه كان أول أنطلاق للقناة كان قبل 5 سنوات من الآن، وقد حققت القنوات نجاح كبير نظرا لتنوع محتواها الجيد والمتنوعة وهو الأمر الذي يجذب المتابعين حول قنوات اون ومعرفة ترددها الجديد مثل اون E و on time و on sport بدون انقطاع وبصورة عالية.

أعلنت قناة on عن التردد الجديد للقناة على القمر الصناعى النايل سات وهو

تردد 11861.

رأسى.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

هذا وقد أظهرت محركات البحث أن جمهور الأهلى و الزمالك وجماهير الأندية الرياضية المصرية تبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم on time sports.

تردد قناة on time sports الجديد

تذيع قناة أون تايم سبورت من خلال التردد الجديد «11861 معدل الترميز 27500» مباراتي الزمالك والاسماعيلي، والأهلي وانبي، وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري.