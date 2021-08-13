نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عودة عروض العثيم هذا الأسبوع بعشرة ريال وعشرين وثلاثين ريالاً في المقال التالي

عروض العثيم ينتظرها الكثير من المستهلكين نظراً لما تحتويه من خصومات كبيرة على المئات من الأصناف. وتريد كل ربة منزل أن توفر الأموال لأسرتها وشراء ما تريده بأقل سعر وأعلى جودة. ومنذ يوم الأربعاء بدأت العروض الجديدة لأسواق عبد الله العثيم لتعلن خصومات كبيرة على مئات السلع. فعادت عروض العشرة ريال وعروض العشرين والثلاثين ريالاً والتي ينتظرها الكثير من المتسوقين في جميع أنحاء المملكة. وتستمر هذه العروض حتى يوم الثلاثاء 17 أغسطس. عروض العثيم مول ضمن مهرجان عروض أسواق عبد الله العثيم يمكنك شراء ثلاث حبات من الملوخية وزن 400 جرام مقابل 10 ريال فقط وتوفير 2.75 ريال.

اشتري دجاج رويال مسحب متنوع عادي او حراق وزن الحبة 750 جرام. سعر 2 حبة داخل العرض 30 ريال فقط بدلاً من 43.90 ريال.

كذلك يعرض المول برجر بقري كلاسيك أمريكانا وزن كيلو جرام مقابل 20 ريال للحبة.

احصل على أربع حبات من جبن كرافت شيدر علب وزن العبوة 50 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 15.80 ريال.

شوكولاتة بست ميني مشكلة وزن 500 جرام سعر الحبة 25.95 ريال بدلاً من 39.35 ريال. أصابع الدجاج عادي او حراق وزن 400 جرام مقابل 11.95 ريال للحبة بدلاً من 16.25 ريال.

جبن كرافت أصلية 2 × 870 جرام مقابل 36.95 ريال للربطة بدلاً من 50.95 ريال.

كريمة طبخ بوك العبوة 1 لتر بسعر 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال. othaim mall اشتري ربطة من زيت أولايت كانولا 2 × 1.5 لتر مقابل 30 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

احصل على خصم بقيمة 7.95 ريال بشراء ربطة من زيت العربي النباتي 2 × 1.5 لتر مقابل 30 ريال بدلاً من 37.95 ريال.



زيت هالة دوار الشمس أو زيت نخيل نباتي للقلي 1.5 لتر ب 11.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

ربطة زيت عافية ذرة 2 × 1.5 لتر بسعر 41.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال.

قهوة كوفيك موكا مثلجة 10 × 24 جرام مقابل 27.75 ريال بدلاً من 34.50 ريال.

زبدة الفول السوداني من قودي ناعمة وزن 510 جرام بسعر 11.95 ريال للحبة بدلاً من 16.95 ريال.

معكرونة اسباجيتي قودي وزن 450 جرام أو معكرونة قودي وزن 500 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال لكل ثلاث حبات.

شاي ليبتون الأخضر عبوة بها 100 كيس بسعر 16.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

اشتري شاي بروك بوند أكياس 100 كيس بسعر 6.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عودة عروض العثيم هذا الأسبوع بعشرة ريال وعشرين وثلاثين ريالاً - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عودة عروض العثيم هذا الأسبوع بعشرة ريال وعشرين وثلاثين ريالاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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