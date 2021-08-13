شوف عروض لولو ماركت السعودية حتى 17 أغسطس

عروض لولو ماركت السعودية ، تقدم سلسلة متاجر لولو الدولية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأسيا إلى جميع عملائها في مختلف مناطق المملكة، أقوى العروض الحصرية على جميع المستلزمات المنزلية المختلفة من أجهزة منزلية، وجميع لوازم المطبخ من أجهزة كهربائية وأجهزة يدوية، كما تتضمن العروض المقدمة من لولو السعودية مختلف ألعاب الأطفال وجميع أنواع الملابس مختلفة الأحجام وبأسعار تبداْ من 5 ريال وحتي 30 ريال، والمناسبة لجميع الفئات، تمتد العروض إلى يوم 17 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية المتاحة.

عروض لولو ماركت السعودية حتى 17 أغسطس

من أجل تسهيل عملية إعداد الطعام وتنظيف الأواني تقدم سلسلة متاجر لولو إلى جميع السادة المستهلكين عملاء شركة لولو في المملكة العربية السعودية أقوى التخفيضات على مختلف أدوات وأجهزة المطبخ المتنوعة عالية الجودة وسلسة الاستخدام والتنظيف وبأفضل الأسعار في الأسواق السعودية.

مقلاة شيفلاين 18 سم متوفرة بسعر 15 ريال بدلًا من 25 ريال، حجم 24 سم متاح بسعر 20 ريال بدلًا من 42 ريال.

هوم رف الصحون متوفر بسعر 30 ريال بدلًا من 42 ريال.

ميزان مطبخ من يونيفرسال متاح بسعر 25 ريال بدلًا من 39 ريال.

كريستال دروبس دورق وكاسات للمياه مجموعة 7 قطع متاحة بسعر 25 ريال بدلًا من 39 ريال.

تخفيضات لولو على الملابس ولعب الأطفال

ملابس وألعاب لولو السعودية، تقدم مجموعة ماركت لولو السعودية أقوى التخفيضات على جميع الملابس عالية الجودة لمختلف الأعمار والأحجام وبمختلف الأشكال والألوان كما يتوفر ملابس خاصة بالنساء متميزة الشكل، كما تتضمن العروض المقدمة من لولو جميع ألعاب الأطفال المختلفة وبأفضل الأسعار المتاحة في الأسواق السعودية.

لعبة سيارات الصوت والضوء متاحة بسعر 10 ريال بدلًا من 19 ريال.

مسدس مائي متوفر بسعر 10 ريال بدلًا من 12 ريال.

تي شيرت بولو رجالي متنوع متوفر بسعر 25 ريال للحبة.

سروال بيجامة للسيدات متنوع الألوان متاح بسعر 20 ريال.

توفر متاجر لولو إلى جميع عملائها جميع مفروشات المنزل المتنوعة، كما تقدم لولو إلى جميع عملائها خدمة التسوق والشراء أون لاين توفيرًا لوقت وجهد العميل والمحافظة على سلامة صحته.