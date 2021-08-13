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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض الدانوب اليوم على السلع الاستهلاكية في المقال التالي
أحدث عروض الدانوب اليوم ، تقدم مجموعة متاجر الدانوب أحد أشهر سلسلة المتاجر والسوبر ماركت للسلع الاستهلاكية في المملكة، خصومات مذهلة للسادة العملاء على مختلف المنتجات من سلع غذائية، وملابس رياضية وأجهزة منزلية وكافة مايحتاج إليه البيت السعودية، الدانوب ماركت يحتوي على سلع محلية ومستورد، التسوق من أسواق الدانوب متعة في حد ذاته، بجانب الصفقات الرابحة على المنتجات حيث تصل الخصومات في بعض الأحيان إلى 60% وأكثر، وبمناسبة عودة الدراسة توجد عروض خاصة لى الطلبة وأولياء الأمور.
أحدث عروض الدانوب اليوم على السلع الاستهلاكية
عروض المنتجات الغذائية من الدانوب، تقدم سلسلة متاجر الدانوب إلى جميع الأسر السعودية أفضل المنتجات الغذائية والتي تساعد وبشكل كبير في البناء السليم والصحي للجسم كما أنها تحافظ على القلب من الإصابة بأي أمراض وتحمي الجسم من مختلف أنواع السرطانات، متوفر جميع المنتجات الغذائية في أسواق الدانوب بأفضل الأسعار المتاحة في الأسواق السعودية.
- أرز مزه بسمتي طويل الحبه متوفر بسعر 25.95 ريال لعدد 5 كيلو بدلًا من 35.96 ريال.
- حليب مجفف نيدو متاح بسعر 68.95 ريال بدلًا لعدد 2.5 كيلو بدلًا من 92.50 ريال.
- دجاج مجمد داري 1200 جرام متوفر بسعر 12.50 ريال بدلًا من 18.50 ريال.
- بامية اكسترا داري 400 جرام متوفرة بسعر 12.95 ريال لعدد 2 حبة بدلًا من 21.90 ريال.
تخفيضات الدانوب على منتجات الجمال والمنظفات
الوقاية خير من العلاج كما يقال، لذا يجب أن تهتم كل سيدة بنظافة المنزل من خلال أستخدام منتجات المنظفات في سبيل الحفاظ على صحة أفراد الأسرة، وكنوع من الوقاية من الإصابة بالفيروسات، أو الميكروبات، بجانب أن رائحة المنزل بعد تعقيمه وتنظيفة تجعل الإنسان يشعر بالراحة والإنتعاش، منتجات الجمال أيضا لها نصيب كبير من الخصومات لهذا الأسبوع ومنها:
- شامبو هيد أند شولديرز الرائعة في التخلص من القشرة وجعل الشعر لامع وصحي سعر عبوة 600 مل متاحة 12.95 ريال بدلًا من 34.50 ريال.
- زيت شعر دبر أملا عبوة 300 ملل متوفرة بسعر 10.95 ريال بدلًا من 14.75 ريال، دبر أملا من أشهر الزيوت الهندية التي تساعد على إطالة الشعر وتقليل التساقط.
- صبغة للشعر لوريال متوفرة بسعر 48.95 ريال للعبوة بدلًا من 61.50 ريال.
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