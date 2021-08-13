شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الثلاجات والأجهزة الكهربائية تصل ل 60%

عروض اكسترا السعودية، صفقات إضافية في المملكة العربية السعودية من شركة اكسترا، لدى Extra مجموعة خاصة من العروض والخصومات الرائعة لجميع عملائها في جميع أنحاء المملكة، هذه العروض يتوقعها عدد كبير من الناس لشراء جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المتنوعة التي يبحثون عنها حتى يستفيدون من الخصومات التي تقدمها فروع شركة اكسترا، واليكم بعض من هذه العروض.

عروض اكسترا الأسبوعية شهر أغسطس خصم يصل ل 65% على أجهزة المنزل

عروض اكسترا السعودية

تعتبر خصومات اكسترا التي تقدمها اسواق اكسترا التي هي من أكثر الأماكن الموثوقة للعملاء لشراء الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمتنوعة، وذلك بجانب وجود أقسام جديدة لأجهزة المنزل والمطبخ الحديثة التي تساعد على تسهيل الحياة داخل منزلك، وهذه الأجهزة هي أيضًا المدرجة في قائمة العروض التي تقدمها اكسترا للعملاء.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا على الثلاجات والفريزرات من اكسترا:

خصومات اكسترا إل جي ثلاجة، 16.9 قدم، لينير كمبروسر، فضي، خصم 25.71٪ بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 5249 ريال سعودي، ومعها هدية بقيمة 250 ريال.

تخفيضات اكسترا هيتاشي ثلاجة، 15.9 قدم، إنفيرتر، اسود، خصم 15.12٪ بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً من 3769 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم إل جي ثلاجة، 11 قدم، لينير كمبروسر، أبيض، خصم 25.81٪ بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

خصومات اكسترا