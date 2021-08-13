شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 17 أغسطس

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هايبر بنده ، فوائد واضرار استخدام مزيل العرق، يعمل مزيل العرق على التخلص من من بعض مشكلات البشرة، والحفاظ على البشرة من بعض الأضرار الناتجة عن التعرق، التخلص من رائحة العرق بفضل الروائح العطرية الموجودة بداخلة، يمنع تشكيل بقع العرق على الملابس، اضرار مزيل العرق تكمن في الإصابة بانسداد تام في الغدد العرقية، أستخدام مزيل العرق يعد خطر على المصابون بأمراض الكلى بسبب وجود الألمنيوم الذي يؤدي الى زيادة المرض، بخاخ مزيل العرق ريكسونا 150 مل بسعر 8.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.

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فوائد العنب الأحمر، يعمل على تقليل الإصابة بالجلطات الدموية، منع تلف الأوعية الدموية، المساعدة في الحفاظ على ضغط دم صحي، يقوم بتقليل الكوليسترول الضار بالجسم، يعتبر العنب غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الصحة، مستوى مضادات الاكسدة في العنب الأحمر اعلى من الأنواع الاخرى، عنب أحمر محلي مصري بسعر 5.95 ريال بدلا من 12.95 ريال.

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فوائد لوشن الجسم ، يعمل لوشن الجسم اعادة ترطيب البشرة الجافة، يقوم بترطيب المناطق الأكثر خشونة بالجسم، يساعد في إزالة الجلد الميت من الجسم، يمنح الجسم شعور بالاسترخاء بسبب رائحتة الزكية، يمنح الجسم لمعان محبب وبشرة نضرة، يعتبر لوشن الجسم من أكثر منتجات عناية البشرة أستخدام حول العالم، لوشن للجسم جونسونز 400 مل بسعر 10 ريال بدلا من 24.95 ريال.