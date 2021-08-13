انت الان تتابع تفاصيل خبر أحدث عروض كارفور 2021 المتميزة مستمرة حتى 23 أغسطس بأسعار تنافسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تواصل عروض كارفور 2021 التألق من خلال عروض الصيف التي تتميز بأسعارها المنافسة في السوق المصري، وأيضاً السوق العالمي حيث يتم طرح السلع والمنتجات الأساسية ومستلزمات المنزلية منها مساحيق الغسيل المختلفة البودر والجل وصابون غسيل الأواني ومناديل، والأدوات الدراسية منها الشنطة المدرسية واللانش بوكس وزجاجات المياه، وأيضاً الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها وماركاتها، بالإضافة إلى أواني الطهي والمقلاة وكراسي وسجاد ومفروشات وملابس وساعات، وشنط سفر كبيرة وفلتر مياة وكافة ألعاب الأطفال سواء كانت خاصة بالبحر أو ألعاب منزلية، وسوف نقدم لحضرتك جميع عروض كارفور المتاحة الآن.

كتالوج عروض كارفور 2021

كارفور مصر يقدم العديد من الخصومات والتخفيضات الخاصة بالموسم الدراسي للمرة الثانية على التوالي بأسعار متميزة تشجع جميع عملاء كارفور على شراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية أيضاً، والتمتع بالتسوق دون بذل مجهود أو هدر الكثير من الوقت، وهذا عن طريق الدخول إلى موقع كارفور الرسمي، وأيضاً يمكن تحميل تطبيق كارفور على الآيفون والأندرويد.

أخر عروض كارفور مصر

وستبدأ عروض الصيف في جميع فرع هايبر ماركت كارفور من 12 أغسطس حتى 23 أغسطس، وتتزايد العروض الجبارة في الويك أند على الشاشات والأجهزة الإلكترونية وأواني المطبخ والبيض والأرز، والمزيد من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل مصري، وتستمر كارفور في فتح العديد من المحلات في جميع محافظات مصر حتى يستفيد كل مواطن من هذه الخصومات.