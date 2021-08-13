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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الشاشات والجوالات تحطم الأسعار خصومات تصل ل 55% لفترة محدودة في المقال التالي
عروض جرير السعودية، عروض جرير اليوم على الموبايل وعلى الشاشات، عروض جرير على الموبايل والشاشات لعام 2021 هي من عروض مكتبات جرير الخاصة التي ينتظرها الكل داخل المملكة العربية السعودية من وقت لآخر، ونسرد لكم من خلال موضوعنا اليوم عن عروض مكتبات جرير للشاشات الذكية المختلفة لعام 2021 فعليك متابعة القراءة لنهاية المقال.
عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات وجميع الأجهزة تصل ل 60% خلال شهر أغسطس
عروض جرير السعودية
خصومات جرير الخاصة الأسبوعية تتميز خصومات جرير على الشاشات الذكية لعام 2021 بتقديم الكثير من المعدات ذات الوظائف الممتازة والذكية، حيث تتعاقد المكتبة مع كبرى الشركات المنتجة للشاشات الذكية على مستوى العالم، وتقدم خصومات متنوعة لأكثر من علامة تجارية عالمية من الشاشات الذكية.
تخفيضات جرير اليوم
عروض الشاشات الذكية من تنزيلات جرير:
- خصومات جرير شاشة هايسنس، 4K Ultra HD ،DLED، تلفزيون ذكي، مقاس 75 بوصة، لونه أسود، ثمنه 4099 ريالاً بدلاً من 7999 ريالاً.
- تخفيضات جرير Hisense، 70A7100FS، 70 “، 4K Ultra HD، DLED، Smart TV، Black، بسعر 3249 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي.
- Hisense، 50A7100FS، 50 inch، 4K Ultra HD، DLED، Smart TV، Black، بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي.
- Hisense 55A7100FS 55 inch، 4K Ultra HD، DLED، Smart TV، أسود بسعر 2169 ريال سعودي بدلاً من 2899 ريال سعودي.
- شاشة Skyworth، 4K Ultra HD ، DLED، تلفزيون ذكي، مقاس 70 بوصة، لون أسود، ثمنها 2999 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال سعودي
- Skyworth 65SUC8300، 65 inch، 4K Ultra HD Resolution، DLED، Android TV، Silver، بسعر 2699 ريال بدلاً من ذلك 4499 ريال.
- Skyworth 65UC5500، 65 inch، 4K Ultra HD Resolution، DLED، Android TV، أسود بسعر 2399 ريال بدلاً من 2999 ريال
- Skyworth 58SUC8300، 58 inch، 4K Ultra HD، DLED، Smart TV، أسود، بسعر 2199 ريال بدلاً من 2699 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الشاشات والجوالات تحطم الأسعار خصومات تصل ل 55% لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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