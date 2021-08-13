شوف عروض اكسترا تحطم الأسعار خصومات تصل ل 65% خلال شهر أغسطس

عروض اكسترا السعودية، تقدم اكسترا في جميع فروع المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات لجميع المواطنين الذين يرغبون في التمتع بخصومات على الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية المختلفة، كما أن أسواق اكسترا تقدم أيضاً كثر من الأجهزة الذكية وأجهزة المطبخ وغيرها الكثير، وعليها الكثير من التخفيضات التي لا تقاوم.

عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 30 وحتي 50% على هذه المنتجات تسوق الآن

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا العديد من الخصومات المختلفة على الهواتف الذكية وهي أصبحت من أهم المنتجات التي يبحث عنها الكثير من العملاء في الفترة الحالية، وخاصة أنها أصبحت ذات تكنولوجيا عالية ولا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، واليكم بعض عروض وتخفيضات اكسترا من خلال الأسطر التالية.

تخفيضات اكسترا اليوم

عروض الهواتف الذكية من تنزيلات اكسترا:

عروض اكسترا اليوم إل جي ك 7، 8 جيجا، أسود، خصم 70٪ بسعر 41 ريال سعودي بدلاً من 137 ريال سعودي.

خصومات اكسترا إل جي كي 10، 16 جيجا، ذهبي، خصم 70.23٪ بسعر 50 ريال سعودي بدلاً من 168 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الكاتيل 1 5033 دي 2019، 8 جيجا، أسود، خصم 70٪ بسعر 82 ريال سعودي بدلاً من 274 ريال سعودي.

إل جي ستايلس 3، 16 جيجا، فضي، خصم 70٪ بسعر 87 ريال سعودي بدلاً من 290 ريال سعودي.

نوكيا 1 بلس، شريحتين، الجيل الرابع، 8 جيجابايت، أزرق، خصم 69.89٪ بسعر 90 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية