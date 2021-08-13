نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 17 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، عروض اسواق العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، تقدم أسواق عبد الله العثيم التجارية أشهر الأسواق الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والبيع بالجملة لجميع السلع المنزلية الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية تقدم إلى جميع المستهلكين السادة عملاء أسواق العثيم في المملكة السعودية أقوى العروض على جميع المنتجات المنزلية الغذائية ومختلف احتياجات المنزل من سلع استهلاكية، كما تشمل العروض المقدمة من العثيم جميع أنواع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 11 أغسطس الموافق 2 محرم إلى 17 أغسطس الموافق 8 محرم، مبرد مياة كيون حار / بار بسعر 319 ريال.

تخفيضات اللحوم اليوم

عروض العثيم ، فوائد اللحم، توفر أسواق العثيم إلى جميع المستهلكين أجود أنواع اللحوم ذات المنشأ والتربية في مزارع العثيم الخاصة والتي تمد الجسم بعدد كبير من البروتينات التي تساعد على النمو السليم والصحي للجسم كما أن اللحم يقوى صحة العظام ويساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وعدد كبير من الفوائد الأخرى، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 كيلو بسعر 39.95 ريال.

اجدد عروض العثيم

فوائد القهوة، تقدم أسواق العثيم أقوى العروض على مشروبات القهوة والنسكافية التي تساعد في تجديد عمل الدماغ وإعادة نشاط الجسم وحيوية كما أنها تحافظ على القلب من الإصابة بأي أمراض وتهدئ الأعصاب وتساعد بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية للفرد، قهوة نسكافية ريد بسعر 30 ريال للعبوة بدلًا من 37.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

مكنسة كليك أون كهربائية، للمحافظة على نظافة المنزل والتخلص من الأتربة وتنظيف الأسطح والأرضيات بكل سهولة تقدم أسواق العثيم إلى جميع أسر المملكة السعودية أقوى عروض المكنسة الكهربائية آلية التنظيف والمتميزة بسهولة الاستخدام والأمنة على جميع أفراد الأسرة بأقل الأسعار وأعلى جودة، متاحة بسعر 129 ريال.

تنزيلات العثيم الأسبوعية

شنطة مدرسية ترولي، بمناسبة عودة أبنائنا طلاب المملكة السعودية إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد توفر أسواق العثيم إلى جميع الأسر السعودية كل الأدوات المدرسية التي يحتاج إليها أبنائنا الطلاب من دفاتر وأقلام وأشكال هندسية وغيرها من مستلزمات الحياة الدراسية وبأفضل الأسعار داخل المملكة، شنطة المدرسة ترولي مختلفة الأحجام متوفرة بسعر 115 ريال للشنطة.