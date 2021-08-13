الخلطة الجهنمية لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الجير والاصفرار نهائيا في ربع ساعة

تنظيف السيراميك من بين أهم الأعمال التنظيفية اليومية والتي تهتم كل ربات المنازل بأدائها على الوجه الذي ينبغي ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواد التي تدخل في التركيبة الفعالة لتنظيف السيراميك، حيث يعد السيراميك من بي الأسطح التي تحتاج إلى تنظيف وتلميع دائم حتى يظهر في أفضل صورة مما يدلل عل نظافة المكان والمنزل وعبر الآتي من السطور القادمة تعرف على الخلطة والتركيبة الأقوى والأكثر فعالية والتي تعمل على التحسين من شكل السيراميك وتقاوم اصفراره.

تنظيف سيراميك الحمام من الجير والاصفرار

تنظيف سيراميك الحمام من الجير والاصفرار يكون من خلال الإحضار للمكونات الآتية والتي نذكرها على النحو الآتي بالنقاط القادمة:

ملعقتان بيكينج صودا.

كوب خل.

كوب مسحوق تنظيف.

لتران مياه دافئة.

فرشاة للتنظيف.

ملح طعام.

طريقة الاستخدام لتركيبة البيكينج صودا لإزالة الجير والاصفرار

تلك التركيبة تعتبر هي الأقوى على الإطلاق لتنظيف أسطح أرضيات من نوع السيراميك حيث أنها تعتبر مادة مطهرة ومنظفة تعمل بشكل ممتاز في الإزالة للاصفرار الناتج عن انعدام التنظيف بشكل مستمر، ىومن خلال الوضع للخل مع كمية من مادة البيكينج صودا وتركهما يتفاعلان مع السيراميك فهذا يعمل على تفتيت أي بقع جيرية، وإزالة أي أثر من آثار الاصفرار، حيث أن الخل بقوة الحمضية المطهرة والمميزة يتفاعل مع التراكمات التي تسببها الدهون أو المواد الزيتية ويزيلها بشكل تام من سطح السيراميك.

تأتي الخطوة التالية وهي الاستعمال للسائل التنظيفي مع الاستعانة بالفرشاة والتي تعمل بشكل جيد على الفرك للبقع وإزالتها إزالة تامة، وحال التأكد من عدم وجود أي بقعة من البقع على السيراميك وعودته للونه وبريقه الأصلي نتوقف عن استعمال الخليط والبدأ في خطوة تجفيفه بشكل تام، والتجفيف يكون عن طريق منشفة جافة أو استعمال الممسحة والتي تساعد في جعل السيراميك يبدو أكثر نظافة وأكثر جفاف ويمكننا أن نقوم بالفتح للنافذة والتي تعمل على إدخال الهواء فيجف السيراميك تمامًا، وتلك الخلطة هي بمثابة خلطة تطهيرية فائقة الأثر وتعمل على التحسين من مظهر السيراميك.