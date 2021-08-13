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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج تخفيضات بنده الأسبوعية عودة العام الدراسي الجديد في المقال التالي
كتالوج تخفيضات بنده الأسبوعية ، عروض بنده على مستلزمات العام الدراسي الجديد والأجهزة الإلكترونية، وعودة أبنائنا الطلاب إلى المدرسة، تقدم شركة ومتاجر بنده أحد أشهر وأعرق متاجر البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والمالكة لأكثر من 200 ماركت ومتجر موزعون في 44 مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، تقدم أقوى التخفيضات على جميع مستلزمات الحياة المدرسية التي يحتاج إليها الطالب كما تتضمن العروض جميع أجهزة الجوالات والأجهزة الإلكترونية التي يحتاجها الطالب للتأقلم مع طرق التعليم الحديثة نظام التعليم عن بعد والمطبق مؤخرًا في جميع مدارس المملكة.
كتالوج تخفيضات بنده الأسبوعية
يقدم هايبر بنده السعودية إلى جميع الأسر السعودية أقوى التخفيضات على جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها أبنائهم من حقائب مدرسية وأقلام وأشكال هندسة وغيرها من لوازم الحياة الدراسية من أجل توفير المجال المناسب الذي يساعد الطالب على تحقيق أكبر قدر من التأقلم والاستفادة من اليوم الدراسي، متوفرة بأفضل الأسعار الخاصة ببنده والمعلنة في الأسواق السعودية.
- طقم حقيبة ظهر شيلبي متاح بسعر 99 ريال بدلًا 135 ريال.
- طقم أقلام جافة (0.7)، أو ملونة (0.5) زيبرا سارسا متوفر بسعر 10 ريال لعدد 3 أطقم بدلًا من 18 ريال.
- طقم أدوات هندسية كيرود متوفر بسعر 10 ريال عوضًا عن 13 ريال.
عروض الإلكترونيات من بنده السعودية
إذا كنت ترغب في شراء أو تجديد أجهزة المنزل الإلكترونية، بأرخص الأسعار، كل ماعليك هو التسوق من بنده هايبر ماركت، يوجد أيضا أحدث إصدارات الهواتف، أفضل أجهزة اللاب توب التي يحتاج إليها طلابنا من أجل التكيف مع نظام التعليم عن بعد أون لاين المتبع مؤخرَا في المملكة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب من الإصابة بأي أمراض.
- جوال أبل أيفون 11، رام 4 جيجا، سعة تخزين 128 جيجا متاح بسعر 2699 ريال بدلًا من 3559 ريال.
- تابلت لينوفو إم 8، رام 4 جيجا، مدعم بتقنية 4 جي، متاح بسعر 529 ريال بدلًا من 599 ريال.
- طابعة الكل في واحد اتش بي متوفرة بسعر 169 ريال بدلًا من 199 ريال.
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