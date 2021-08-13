نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم أقوى عروض بنده الأسبوعية hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم التي يقدمها لكم هايبر بنده، وعروض هذا الأسبوع متميزة حيث يقدم هايبر بنده عروض 10 و 20 ريال، وتبدأ تلك العروض في يوم الأربعاء 3 من شهر محرم الموافق 11 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 9 محرم الموافق 17 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية، وسنتعرف على جميع المنتجات التي عليها عروض مميزة في هذه المقالة.

عروض بنده

وتحتوي عروض بنده اليوم على فطيرة الجبنة لوزين بسعر 5 ريال للعلبة بدلا من 6.25 ريال، ويوجد ميني سويس رول بحشوة سفن دايز بسعر 5 ريال، ويوجد كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو أو الفراولة بسعر 5 ريال بدلا من 6.25 ريال، ويوجد شابورة القمح الكامل أو أصلية قراميش وزن 375 جرام بسعر 10 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد خبز التورتيلا الأصلى سويتز بسعر 10 ريال بدلا من 13.95 ريال، ويوجد كعك الكأس بالفانيلا سويتز بسعر 10 ريال للقطعة ببدلا من 11.75 ريال، ويوجد كب كيك بحشوة الكراميل أو الشوكولاتة او الفراولة أو الفانيلا لوزين وزن 540 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 11.50 ريال، ويوجد خبز التورتيلا إم إف وزن 370 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 17.25 ريال، ويوجد خبز التورتيلا إم إف وزن 320 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 14.95 ريال، ويوجد كب كيك توم وجيري بالفراولة أو بالشوكولاتة أمريكانا بسعر 10 ريال بدلا من 12.95 ريال.

عروض بنده اليوم

وتحتوي عروض بنده اليوم على جبنه كريم بالقشدة أو بالشيدر بريزيدن وزن 500 جرام بسعر 10 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد جبنة شرائح برايد 10 حبات وزن 200 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 17.50 ريال عدد 2 قطع، ويوجد جبنة كريم فيلادلفيا أو لايت الدسم بسعر 10 ريال بدلا من 13.95 ريال، ويوجد شبيه جبنه كريم قابلة للدهن أو شيدر بينار وزن 900 جرام بسعر 20 ريال بدلا من 28.50 ريال، ويوجد جبنه موزاريلا مبشورة بينار وزن 500 جرام بسعر 20 ريال بدلا من 28.95 ريال، ويوجد جبنه كريم أبو الولد بسعر 20 ريال بدلا من 32.95 ريال.

هايبر بنده

ويقدم هايبر بنده عروض بنده اليوم التي تحتوي على دجاج بردكس بوزن 1 كيلو بسعر 10 ريال بدلا من 14.95 ريال، ويوجد سبرينج رول سويتز وزن 160 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 22 ريال عدد 4 قطع، ويوجد رقائق سبرينج

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي تحتوي على تخفيضات مميزة هذا الأسبوع.