نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات في أسواق العثيم بالسعودية اليوم على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم بالسعودية اليوم، توفر إليكم أسواق العثيم الكثير من المنتجات وذلك على كافة منتجاتها بداية من نهاية الأسبوع حتى بداية الأسبوع الجديد، فإذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل المنتجات وبأقل الأسعار يمكنكم سرعة التوجه إلى متجر العثيم وستحصلون على كل ما تحتاجون إليه سواء منتجات غذائية أو غير غذائية والعروض المتوفرة إليكم من العثيم سارية لحين أن يتم الانتهاء من كافة المنتجات.

عروض العثيم اليوم:

هناك ما يسمى بعروض المهرجان وذلك يعتبر من أبرز خصائص أسواق العثيم حيث هذا المهرجان هو مهرجان العشرة والعشرين والثلاثين ريال وذلك يشمل بعض المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي صابون تايد بودرة مركز خمسة كيلو ومكرونة بانزاني 500 جم وتونة حدائق كاليفورنيا ثلاثة حبة فقط بسعر 10 ريال سعودي وذلك بدلاً من سعر 34.75 ريال سعودي ويشمل العرض على شاي ليبتون أكياس اثنين حبة ويصل عدد الكيس إلى 150 كيس وذلك بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 58.50 ريال سعودي.

يحتوي العرض أيضاً على الكثير من الفواكه والخضروات بالإضافة للحوم أيضاً على سبيل المثال عرض لحم العجل البلدي بالعظم وبدون عظم ولحم حاشي بالعظم كما أن العرض يحتوي على الكثير من أنواع المختلفة من الجبن والزيتون والمرتديلا وحلاوة حلواني سادة والمزيد من السلع الأخرى.

المزيد حول أسواق العثيم:

توفر إليكم أسواق العثيم عرض على جميع أنواع البهارات فيحتوي العرض على كيسان من بهارات مجدي برياني ناعم 90 جرام بالإضافة لأربعة كيس من الكزبرة مجدي ناعم 80 جرام بالإضافة لثلاثة كيس من الكركم مجدي ناعم، توفر إليكم أسواق العثيم عرض أيضاً على كرواسون بالزبدة بالإضافة لواحد أخر مجاناً وكوكيز الشوكولاتة ديلوكس وكيلو من بلح الشام.

إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من جميع مميزات أسواق العثيم يمكنكم التوجه إلى متجر العثيم وستجدون كل ما تحتاجون إليه بالتأكيد فنحن نعمل على مدار اليوم من أجل راحة جميع العملاء والعرض يشمل الكثير والكثير من المنتجات سواء كانت غذائية أو غير غذائية بالإضافة للكثير من الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها كل منزل.