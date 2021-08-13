شوف أفضل عروض أسواق العثيم الأسبوعية عروض العشرة والعشرين ريال

أفضل عروض أسواق العثيم الأسبوعية ، مهرجان عرو ض 10، 20، 30 ريال المقدمة من أسواق عبد الله العثيم في المملكة السعودية، تقدم سلسلة أسواق عبد الله العثيم أحد أعرق وأكبر الأسواق التجارية والمتخصصة في بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالجملة والتجزئة في المنطقة العربية والمالكة لأكثر من 200 فرعًا متنوعين بين ماركت وهايبر ماركت وسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية ومختلف مناطق الشرق الأوسط تقدم إلى جميع المستهلكين في المملكة السعودية أحدث العروض على جميع السلع المنزلية الغذائية والاستهلاكية بأسعار لا تتجاوز 30 ريال، يمكنكم الاستفادة من العروض حتى يوم 17 أغسطس أو نفاذ الكمية.

أفضل عروض أسواق العثيم الأسبوعية عروض العشرة والعشرين ريال

الفواكه والخضروات الطازجة المقدمة من أسواق العثيم، إلى جميع عملاء أسواق العثيم في المملكة السعودية نقدم لكم أجود أنواع الخضروات والفواكه الطازجة التي تساعد جسم الأنسان على الحماية من مرض السكري ومختلف أمراض السرطانات كما أنها تحمي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة وتصلب الشرايين بالإضافة إلى مدها للجسم بعدد كبير من الفيتامينات التي تساعد في البناء الصحي له، متوفرة بأسعار خاصة جدَا بأسواق العثيم وغير قابلة للمنافسة.

بخاري حمراء متوفر بسعر 10 ريال للكيلو الواحد فقط.

بطاطس متاحة بسعر 10 ريال لعدد 2 كيلو.

خوخ سكري متوفر بسعر 15 ريال لعدد 2 علبة.

عروض العثيم على منتجات الحلوى المغلفة

تقدم أسوق العثيم أفضل العروض إلى كل عملائها على مختلف أنواع الحلوى الجاهزة والمغلفة من شوكولاتة وبسكويت مقرمش ومغطى بمختلف النكهات، بالإضافة إلى الطعم اللذيذ لمختلف منتجات الحلوى إلا إنها تقد للجسم عدد كبير من الفوائد فهي تساعد على إعادة تنشيط الدورة الدموية للشخص وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كما أنها تقوي المناعة وتساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد، متوفرة بجميع أنواعها في أسواق العثيم بأفضل الأسعار.

شوكولاتة جالكسي حليب ناعمة بندق/ كراميل متوفرة بسعر 10 ريال للحبة بدلًا من 14.95 ريال.

بسكويت أوريو متوفر بسعر 11.75 ريال بدلًا من 17.95 ريال للعبوة الواحدة حجم 16 × 38 جرام.

شوكولاتة باونتي متاحة بسعر 10 ريال للعبوة عوضًا عن 13.57 ريال.

يتوفر في أسواق عبد الله العثيم متاجر خاصة بمختلف أجهزة الإلكترونيات وبأسعار خاصة بأسواق العثيم، كما توفر أسواق العثيم إلى جميع المستهلكين خدمة التسوق والشراء أون لاين عبر مواقع العثيم الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد، تابعونا في المقالات القادمة لمعرفة أجدد وأحدث العروض داخل المملكة السعودية.