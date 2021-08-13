نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده اليوم تخفيضات هائلة تصل إلى 70% حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم هي من أقوى العروض الموجودة في المملكة العربية السعودية التي يسعى العديد من المواطنين لكي يستفيدوا بتلك العروض المتميزة والتي تحتوي على تخفيضات مرتفعة، حيث يقدم هايبر بنده هذا الأسبوع عروض العشرة والعشرين المتميزة، وسنتعرف على تلك العروض في هذا المقال.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم مكرونة إيطاليانو بوزن 400 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 18 ريال عدد 4 قطع، ويوجد زيت نباتي نخيل أو دوار الشمس هالة سعة 1.5 لتر بسعر 20 ريال بدلا من 31.90 ريال عدد 2 قطع، ويوجد مزيج زيت متبقي الزيتون الباشا سعة 500 مللي بسعر 20 ريال بدلا من 50.85 ريال عدد 3 قطع، ويوجد أرز سيلا هندي ديرة الخير وزن 5 كيلو بسعر 20 ريال بدلا من 26.95 ريال، ويوجد لوز صنوبري أو أبيض شرائح أو أبيض أنصاف وزن 250 جرام بسعر 15 ريال، ويوجد زبيب ذهبي بسعر 20 ريال للكيلو، ويوجد فلفل أسود حبوب وزن 500 جرام بسعر 15 ريال، ويوجد كمون حبوب بسعر 20 ريال للكيلو، ويوجد سميد خشن أو ناعم بسعر 5 ريال للكيلو، ويوجد ذرة بسعر 5 ريال للكيلو.

عروض بنده اليوم

تتضمن عروض بنده اليوم نقانق بقري أسترالي وزن 500 جرام بسعر 15 ريال، ويوجد إسكالوب بقري برازيلي وزن 500 جرام بسعر 20 ريال، ويوجد مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 32.95 ريال، ويوجد كفته بقري أسترالي بسعر 34.95 ريال للكيلو، ويوجد فخد خروف أسترالي بالعظم بسعر 43.95 ريال للكيلو، ويوجد فخد خروف أسترالي بدون عظم بسعر 64.95 ريال، ويوجد أفخاد دجاج كاملة اليوم وزن 900 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 19.50 ريال، ويوجد طبق بيض فقية أبيض عدد 30 حبة حجم كبير، ويوجد قاروص بحري بسعر 20 ريال للكيلو، ويوجد جمبري بحري مزرعة بسعر 20 ريال للكيلو.

عروض هايبر بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على جبنة رومي هيلثي فود بسعر 35 ريال للكيلو بدلا من 49.25 ريال، ويوجد جبن شيدر بيضاء أحمر إيرلندي وزن 500 جرام بسعر 20 ريال، ويوجد خليط زبدة غير مملحة إماراتي بسعر 10 ريال للكيلو بدلا من 14.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه قشقوان بقري عادي أو قليل الدسم هجدو وزن 500 جرام بسعر 25 ريال.

وبهذا نكون قد عرفنا عروض بنده اليوم المتميزة والتي بدأت يوم 11 أغسطس وتستمر تلك العروض حتى يوم 17 أغسطس.