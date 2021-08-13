شوف هايبر بنده hyper panda عروض حفاضات بنده panda ومنتجات العناية بالطفل أرخص وأوفر

هايبر بنده hyper panda عروض حفاضات الأطفال من مجلة عروض بنده الأسبوعية أوفر تخفيضات حفاض الطفل، وعروض متجددة أسبوعيًا على جميع السلع المنزلية من أسواق بنده بتاريخ 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443، عروض العام الجديد من بنده أكبر شركات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح للعملاء والمستهلكين مجموعة من أقوى السلع ذات الجودة الممتازة والأسعار المذهلة بـ تخفيضات حصرية على منتجات العناية بالطفل، وتشمل عروض حفائظ بنده ومنتجات الشامبو وسائل الإستحمام وكريم العناية ببشرة الطفل وشعره،تسري هذه العروض حتى يوم 17 أغسطس المقبل أو حتى نفاذ الكمية، نتعرف على العروض في التالي.

هايبر بنده hyper panda

عروض جبارة من أسواق بنده على جميع أنواع حفاضات الأطفال الموجودة في متاجرها بأعلى جودة وأرخص سعر؛ لتناسب أطفالك وتحقق لهم الراحة والاطمئنان، حيث يعاني بعض الأطفال من ذوي البشرة الحساسة من التهاب منطقة الحفاض، ويتسبب ذلك بالألم الشديد للطفل، وتُعد حفاضات بامبرز من أكثر الحفاضات المصنوعة بجودة عالية حيث تتميز بالنعومة الشديدة مما يُشعر الطفل براحة أكبر خلال فترة ارتدائه للحفاض، وفيما يلي أقوى عروض وتخفيضات بنده على منتجات العناية بالطفل.

حفاضات الأطفال بامبرز العبوة الجامبو سعر الحبة 89.95 ريال سعودي بدلًا من 104.95 ريال سعودي.

عروض حفاض الأطفال عناية مميزة الصندوق الضخم سعر الحبة 103.95 ريال سعودي بدلًا من 114.95 ريال سعودي.

أقوى عروض بامبرز بنده عبوة التوفير الكبير ليلية للأطفال بامبرز بسعر 95.95 ريال سعودي.

عروض بنده panda

متوفر في متاجر بنده خصم كبير ورائع على منتجات الأطفال، حيث تقدم عروض متميزة على كلوتات الولاد والبنات من بامبرز، وأيضًا تقدم أسواق بنده خصم كبير على الصندوق الجامبو، وتُعد منتجات بامبرز كلوت من أكثر الحفاضات التي لاقت رواجًا في العالم أجمع، ويرجع ذلك لإحتوائها الطفل فلا تتسبب بالتسرب، كما أنها تتسم بالمرونة أثناء حركة الطفل مما يوفر له قدر أكبر من الراحة والنعومة، ومن ارخص عروض بامبرز بنده:

عرض على كلوت بامبرز الصندوق الجامبو سعر الحبة 79.95 ريال سعودي بدلًا من 104.95 ريال سعودي.

أرخص كلوت بامبرز العناية المميزة سعر الحبة 59.95 ريال سعودي بدلًا من 90.95 ريال سعودي.

خصم على كلوت ولادي أو بناتي بامبرز سعر الحبة 59.95 ريال سعودي بدلًا من 76.75 ريال سعودي.

بنده panda

إذا كنتِ تبحثين عن منتجات للعناية بشعر طفلك، والتي ينبغي أن تخلو من الصوديوم والسلفات والسيليكون وغيرهها من المنتجات التي تتسبب بتلف شعر الطفل، فيقدم لكِ متجر بنده أرخص عروض وتخفيضات على اسعار شامبو الطفل بمختلف الماركات التي تتسم باللطف على شعر الطفل وبشرته، وأيضًا جل الإستحمام اللطيف الذي يمد بشرة الطفل بنعومة لا مثيل لها ويحافظ على ترطيب بشرته دون التسبب بجفافها، ومن أفضل العروض التي تتراوح أسعارها بين 10 و 20 ريال فقط: