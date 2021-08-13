شوف عروض اكسترا للجوالات extra بخصومات حتى 30% في اكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة نعرض لكم مجموعة جوالات من أشهر الماركات العالمية مثل جوالات ايفون وسامسونج المتاحة للشراء بخصومات حتى 30% من خلال عروض اكسترا السعودية، بالإضافة إلى توافر خدمة الحجز المسبق لأحدث الجوالات من سامسونج، فلا يفوتكم شراء الجوالات بأرخص الأسعار، بالإضافة إلى الحصول على هدايا مجانية، كما يُمكن شراء الجوالات من جميع معارض اكسترا بالمملكة العربية السعودية أو شراؤها عبر الموقع الإلكتروني الخاص باكسترا من خلال تصفح عروض اكسترا للجوالات والحصول على خدمة التوصيل المنزلي.

عروض اكسترا

تمتعوا بتخفيضات تصل إلى 30% على جوالات ابل، وذلك عند شراؤكم من عروض اكسترا التي تقدمها لعملائها بأقل الأسعار، ومن ضمن التخفيضات جوال ابل ايفون 11 برو، الذي يصنف في اكسترا بكونه من الجوالات الأكثر مبيعًا في سلسلة جوالات ايفون، ويتميز جوال ايفون 11 برو بتصميمه الذي يقاوم الماء، كما يأتي مزود بثلاثة كاميرات خلفية وكاميرا أمامية عالية الجودة، بالإضافة إلى شاحن سريع بقوة 18 واط.

جوال ايفون 11 برو ذو ذاكرة داخلية 512 جيجابايت، بسعر 4521 ريال سعودي بدلًا من 6459 ريال سعودي.

جوال ايفون 11 ذو ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، 4G، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3559 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 5G، مساحة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

عروض اكسترا للجوالات

إليكم جوالات سامسونج الموجودة في عروض اكسترا للجوالات، ويوجد مختلف الإصدارات من سامسونج، حيث جوال سامسونج نوت 20 الترا، سامسونج نوت 20، سامسونج جلاكسي A51، كما يوجد الجوال الواحد في عروض اكسترا بأكثر من إصدار، ويختلف كل إصدار عن الأخر سواء في الرامات أو المساحة الداخلية التي تتنوع بين 128، 256، 512 جيجابايت.

اكسترا جوال سامسونج نوت 20 الترا، 256 جيجابايت، 5G، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S21 الترا 5G، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20 FE، سعة 128 جيجابايت، بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي Z Fold 2، سعة 256 جيجابايت، بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

تشكيلة من أحدث إصدارات جوالات سامسونج متاحة للحجز المسبق، وذلك في تخفيضات اكسترا، ومن هذه الجوالات جوال سامسونج جلاكسي Z Fold 3 5G وجوال سامسونج جلاكسي Z Flip 3 5G، والتي أهم ما يميزهما هو قابلية كلًا منهما للطي، كما تتوافر هدايا مجانية مع هذه الجوالات يصل عددها إلى 4، وتتنوع بين حافظة للجوال، شاحن لاسلكي والمزيد من الهدايا القيمة.

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