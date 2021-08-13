شوف عروض العشرة والعشرين ريال من عروض بنده الأقوى على الإطلاق

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عروض بنده بدأت من جديد مع أقوى عروض العشرة ريال والعشرين ريال. تبدأ من يوم الحادي عشر من أغسطس وتستمر حتى 17 أغسطس. الآن يوفر هايبر بنده لعملائه تخفيضات كبيرة وهائلة على مئات الأصناف بأسعار مخفضة جداً. تشمل العروض السلع التموينية من زيوت وأرز وخضراوات وفاكهة. كما يوجد خصومات كبيرة على منتجات العناية بالشعر والبشرة بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية المختلفة. كما تتضمن أجدد عروض بنده خصومات هائلة على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات والجوالات أيضاً. عروض بنده اليوم على البقالة اشتري نصف كيلو من مرتديلا دجاج سادة أو بالزيتون من تصنيع مصنع حلواني أخوان مقابل 20 ريال.

صدور دجاج مدخن حلواني وزن 500 جرام مقابل 40 ريال سعودي فقط.

بسطرمة حلواني أخوان نصف كيلو بسعر 50 ريال.

سعر كيلو الجبنة الموزاريلا قالب حلواني داخل العرض 25 ريال بدلاً من 39.95 ريال بفرق سعر 14.95 ريال.

نصف كيلو من صدر الحبش المدخن إنتاج مصانع حلواني أخوان بسعر 50 ريال.

كيلو من الحلاوة الطحينية ماركة الخروف مقابل عشرة ريالات بدلاً من 14.5 ريال.

كيلو من مربى الفراولة أو المشمش من حلواني أخوان سعر الكيلو 10 ريالات بدلاً من 16.95 ريال. panda hyper market اشتري نصف كيلو جرام من النقانق الأسترالي مقابل 15 ريال.

متوفر إسكالوب بقري برازيلي سعر النصف كيلو 20 ريال فقط.

لحم بقري برازيلي مكعبات قليل الشحم بسعر 32.95 ريال للكيلو.

كيلو من الكفتة البقري الأسترالي مقابل 34.95 ريال. كيلو من فخذ الخروف الأسترالي بالعظم بسعر 43.95 ريال.

احصل على كيلو من فخذ الخروف الأسترالي بدون عظام مقابل 64.95 ريال. أقوى عروض بنده كيلو من اليوسفي الجنوب أفريقي مقابل خمسة ريالات سعودية.

اشتري 2 كيلو من المانجو السكري أو الزبدة المستورد من جمهورية مصر العربية مقابل 15 ريال سعودي.

سعر صندوق من تفاح فوجي الصيني وزن 3 كيلو جرام مقابل خمسة عشرة ريال.

170 جرام من توت أزرق باراماونت أمريكي سعر العلبة 15 ريال.



اشتري كيلو من الأفوكادو الأمريكي أو المكسيكي لإعداد سلطة الفواكه اللذيذة أو كوكتيل الفواكه المميز مقابل 20 ريال فقط.

ثلاثة كيلو جرامات من القرع العسلي المحلي مقابل عشرة ريالات فقط. ويمكنكم الإطلاع على مقالتنا عن طريقة عمل صينية قرع العسل الحلو بالبشاميل.

طماطم شيري محلية سعر 2 علبة وزن الواحدة 250 جرام 10 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العشرة والعشرين ريال من عروض بنده الأقوى على الإطلاق - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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