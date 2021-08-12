شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

عروض بنده السعودية خصم بنده دائما خصم يجذب ملايين المستهلكين في الوطن العربي لأنه بالرغم من أن مركز سوبر بنده الشهير موجود في المملكه العربيه السعوديه الا ان له فروع في مصر و العديد من الدول الاخرى و ميزه سوبر بنده هي تقديم عروض مستمرة، من المستحيل أن يمر أسبوع، ولا يمكن لأي ماركت سوى بنده أن تقدم لعملائها أقوى وأفضل العروض لجميع أنواع المنتجات (سواء كانت غذائية أو غير غذائية).

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تبدأ عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية من اليوم وتمتد حتى 10 أغسطس، أو حتى نفاد المخزون، لذا قم بشراء المنتجات التي تحتاجها ووفر الكثير من المال، واليكم بعض من هذه المنتجات التي تحتوي على خصومات من بنده.

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عروض الأجبان من هايبر ماركت بنده

خصومات بنده جبنة تشيز لاند رومي، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده جبنة فيتا السعودية بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية حلاوة طحينية سادة، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي. جبن قليل الدسم هايلاند قريش، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال سعودي. جبن شيدر أحمر/ أبيض ويكسفورد، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي.

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