نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض بنده السعودية خصم بنده دائما خصم يجذب ملايين المستهلكين في الوطن العربي لأنه بالرغم من أن مركز سوبر بنده الشهير موجود في المملكه العربيه السعوديه الا ان له فروع في مصر و العديد من الدول الاخرى و ميزه سوبر بنده هي تقديم عروض مستمرة، من المستحيل أن يمر أسبوع، ولا يمكن لأي ماركت سوى بنده أن تقدم لعملائها أقوى وأفضل العروض لجميع أنواع المنتجات (سواء كانت غذائية أو غير غذائية).
عروض بنده السعودية
تبدأ عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية من اليوم وتمتد حتى 10 أغسطس، أو حتى نفاد المخزون، لذا قم بشراء المنتجات التي تحتاجها ووفر الكثير من المال، واليكم بعض من هذه المنتجات التي تحتوي على خصومات من بنده.
تخفيضات بنده
عروض الأجبان من هايبر ماركت بنده
- خصومات بنده جبنة تشيز لاند رومي، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده جبنة فيتا السعودية بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية حلاوة طحينية سادة، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- جبن قليل الدسم هايلاند قريش، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال سعودي.
- جبن شيدر أحمر/ أبيض ويكسفورد، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي.
خصومات بنده
- عروض بنده اليوم جبنة فريكو، بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو جرام.
- تخفيضات بنده مرتديلا بقري قليل الدسم سادة بيبي، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده جبنة دوبل كريم بالحبة السوداء/ اسكندراني/ اسطنبولي الزهار، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.
- مرتديلا دجاج سادة/ بالزيتون حلواني اخوان، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 50.95 ريال سعودي.
- لبنة تركية عادي بريزيدن، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.
- مكعبات جبن سلطة دنماركي بالزيتون، وزن 500 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي.
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