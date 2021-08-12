شوف عروض وتخفيضات العثيم السعودية

عروض العثيم ، العروض الأسبوعية من أسواق عبد الله العثيم في المملكة السعودية، مهرجان وعروض العشرة والعشرين والثلاثين ريال المقدمة من أسواق عبد الله الذي تعتبر أحد أشهر الأسواق التجارية وأكبرها والمتخصصة في البيع بالتجزئة والبيع بالجلمة لجميع السلع المنزلية الغذائية ومختلف السلع الاستهلاكية والمالكة لأكثر من 200 متجر وماركت منتشرين في مختلف مناطق الشرق الأوسط، تقدم أسواق العثيم هذا الأسبوع إلى جميع عملائها في المملكة العربية السعودية أقوى التخفيضات على مختلف السلع الغذائية المعلبة والطازجة، كما تتضمن العروض جميع أنواع المنظفات المنزلية ومستلزمات النظافة الشخصية، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 11 أغسطس الموافق 2 محرم إلى 17 أغسطس الموافق 8 محرم، هيل زدني 250 جرام بسعر 28.75 ريال.

تخفيضات الأرز اليوم

عروض العثيم ، أرز ابو كاس مزه بسمتي، تقدم أسواق العثيم أقوى المنتجات الغذائية وأكثرها فائدة للجسم حيث يساعد الأرز المقدم من العثيم على حماية الفرد من السمنة كما أنه غني بعدد كبير من الألياف والبروتينات التي تقوى العظام بالإضافة إلى أن الرز يعتبر أحد المصادر الأساسية للطاقة كما أنها تحافظ على صحة القلب والحماية من السرطان، بسعر 30 ريال للكيس حجم 5 كجم بدلًا من 43.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

زبدة فول سوداني قودي، توفر أسواق العثيم إلى جميع عملائها أجود أنواع زبدة الفول السوداني صاحبة الفوائد المتعددة للجسم والتي تساعد في خسارة الوزن ومقاومة مختلف أنواع الأمراض كما أنها تسيطر على مستوى السكر في الدم وتقوى صحة القلب وتحمى من أمراض الثدي، بسعر 11.95 ريال للعبوة الواحدة وزن 510 جرام بدلًا من 16.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

فوائد كاجو، توفر أسواق عبد الله العثيم أفخم أنواع المكسرات وأرقها الكاجو الذي يعد أحد أفخم وألذ المكسرات المتوفرة بالإضافة إلى أنه يملك العديد من الفوائد حيث يساعد الكاجو في تحسين صحة القلب والمحافظة على الشرايين والحفاظ على صحة العظام وتقويتها وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كاجو سادة ني 1 كيلو بسعر 59.95 ريال.