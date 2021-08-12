- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير بالسعودية اليوم تنزيلات 40% على الجوالات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اليوم على الجوالات في السعودية، تعتبر مكتبة جرير من أهم المكاتب المتوفرة في المملكة العربية السعودية حيث توفر إليكم مجموعة من العروض والخصومات التي توفر للجميع أفضل إمكانية شراء، فإذا كنتم ترغبون في شراء الكثير من المنتجات يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع جرير وستحصلون على أفضل المنتجات وبأقل الأسعار.
عروض مكتبة جرير اليوم:
توفر إليكم مكتبة جرير الكثير من الخصومات على جميع أنواع هواتف المحمول التي من أهمها هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا بسعة تخزين 256 جيجا أبيض اللون 4.599 ريال سعودي كما أنها توفر إليكم هاتف هواي بي 40 برو بسعة 256 جيجا أسود اللون فقط بسعر 2999 ريال سعودي.
توفر إليكم جرير خصم على الأبل أيفون 12 ميني بسعة تخزين 128 جيجا ولونه أحمر بسعر 3099 ريال سعودي كما أنها توفر إليكم هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بسعة تخزين 256 جيجا أزرق اللون ليكون بسعر 3599 ريال سعودي.
معلومات حول مكتبة جرير في السعودية:
توفر إليكم مكتبة جرير الكثير من العروض والخصومات على جميع منتجاتها سواء هواتف محمول أو غير ذلك فالآن إذا كنتم ترغبون في شراء هاتف محمول جديد وتبحثون عن متجر محل ثقة يوفر إليكم أفضل الهواتف المحمول بأقل الأسعار فعليكم التوجه إلى مكتبة جرير وستحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه من هواتف وبأقل الأسعار.
التقسيط في مكتبة جرير بالسعودية:
من بين المميزات التي تتمتع بها مكتبة جرير هي توفيرها لخاصية الشراء بالتقسيط وذلك يسهل على كافة عملائها إمكانية الشراء وإليكم شروط الشراء بالتقسيط من مكتبة جرير:
- أولاً أن حجم المشتريات لا يقل سعرها عن 1500 ريال سعودي.
- إذا كان الهاتف الذي سيتم شرائه أقل من 1500 ريال سعودي فبالتالي لا يستطيع الفرد أن يستفيد من هذه الخدمة على الإطلاق.
- من شروط التقسيط أيضاً ألا يكون عمر الشخص أقل من 21 سنة ولا يزيد عمره عن 60 عام.
- إذا كان الشخص من موظفي الحكومة فعليه أن يقدم راتبه ويثبت أن راتبه لا يقل عن 3500 ريال سعودي ولا تقل مدة تواجده في الوظيفة عن 3 أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير بالسعودية اليوم تنزيلات 40% على الجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.