شوف عروض بنده السعودية عروض العودة للدراسة

عروض بنده السعودية ، عروض العشرة والعشرين ريال المقدمة من هايبر بنده السعودية على جميع احتياجات المنزل والأسرة، تقدم شركة بنده أحد أكبر وأشهر سلسلة متاجر البيع بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط والمالكة لأكثر من 200 ماركت ومتجر منتشرين في مختلف أرجاء المملكة السعودية، تقدم إلى جميع عملائها الذين يتجاوز عددهم 120 مليون عميل سنويًا من مختلف المناطق في المملكة السعودية أقوى العروض على جميع السلع الاستهلاكية المنزلية ومختلف احتياجات أبنائنا الطلاب من منتجات غذائية وعصائر طازجة بمناسبة عودتهم الحميدة إلى العام الدراسي الجديد وبأسعار تتراوح بين العشرة والعشرين ريال فقط.

عروض بنده السعودية على منتجات الألبان

عروض منتجات الألبان من بنده السعودية، يقدم هايبر بنده إلى جميع الأسر السعودية أفضل العروض على منتجات الألبان المتنوعة ما بين لبن كامل الدسم وزباي بمختلف أنواعه وجميع أنواع القشطة وغيرها من منتجات الألبان التي تبني الكثير من عضلات الجسم وتدعم صحة العظام وخصوصًا للأطفال كما أنها تساعد على التخلص من التهابات المعدة وتقوى مناعة الجسم وتحمي القلب من مختلف الأمراض، متاحة بأسعار خاصة ببنده غير قابلة للمنافسة.

زبادي يوناني المراعي متوفر بسعر 10 ريال لعدد 4 عبوات حجم 150 جرام بدلًا من 16 ريال.

جبنة كريمة أبو الولد متوفرة بسعر 20 ريال بدلًا من 32.95 ريال.

حليب مركز المراعي (170 جرام) متاح بسعر 20 ريال لعدد 2 عبوة بدلًا من 29.50 ريال.

تخفيضات بنده السعودية على منتجات الطلاب الغذائية

عروض عودة الدراسة من بنده المقدمة إلى جميع طلاب المملكة، يوفر هايبر بنده إلى جميع الأسر السعودية أقوى التخفيضات على جميع السلع الغذائية والعصائر الطازجة التي يحتاجها أبنائنا أثناء يومهم الدراسي والتي تساعد على التغذية الجيدة لهم وتجديد نشاطهم الحيوي أثناء اليوم الدراسي كما أنها تزيد من نسبة تركيزهم أثناء الفترة المدرسية.

مربى الفراولة / المشمش حلواني متوفرة بسعر 10 ريال للكيلو الواحد بدلًا من 16.95 ريال.

عصير المراعي 1.5 لتر متوفر بسعر 8 ريال للحبة الواحدة بدلًا من 11 ريال.

شوكولاتة تشكيلة متنوعة مقدمة من جالكسي متاحة بسعر 10 ريال للعلبة الواحدة بدلًا من 16.50 ريال.

توفر متاجر بنده في المملكة السعودية جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أبنائنا الطلاب كما توفر أيضًا مختلف أجهزة الإلكترونيات التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة، تابعونا في المقالات القادمة لمعرفة أجدد وأحدث العروض داخل المملكة السعودية.