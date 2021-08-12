شوف عروض بنده الأسبوعية للسلع الغذائية بتخفيضات أكثر من 50%

بدأت عروض بنده الأسبوعية الجديدة المقدمة على الكثير من السلع الغذائية وأدوات المطبخ حيث تقدم أسواق بنده الكثير من العروض الأسبوعية كما يوجد من هايبر بنده عروض الثلاثة أيام والتي تبدأ من الخميس حتي السبت الموافق 14 أغسطس 2021، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أقوي عروض بنده الأسبوعية المقدمة بخصومات تصل إلى أكثر من 50% على عدد من السلع الغذائية الموجودة داخل العروض.

عروض بنده الأسبوعية

تقدم أسواق بنده برتقال مصري وجنوب أفريقي للعصير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدل من 4.95 ريال حيث يعلم كلاً منا فوائد عصير البرتقال الصحية واحتوائه على الفيتامينات الضرورية للجسم كما يوجد كيس أرز بسمتي الشعلان 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدل من 78.50 ريال وزيت دوار الشمس هناء 2* 1.5 لتر بسعر 20 ريال سعودي بدل من 29.95 ريال ودجاج طازج التنمية 900 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي و1000 جرام بسعر 13.25 ريال سعودي و1100 جرام بسعر 13.50 ريال ولمحبي المشروبات الغازية يوجد كوكاكولا وفانتا برتقال وسبرايت 1 لتر بسعر 10 ريال سعودي بدل من 15 ريال ويوجد عروض شكولاته تبدأ من سعر 10 ريال سعودي وعنب أحمر محلي مصري سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي بدل من 12.95 ريال كما يوجد صدور دجاج طرية داري 1 كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي بدل من 32.50 ريال كما يوجد الكثير من السلع الغذائية الأخري التي تقدمها بنده في عروضها الأسبوعية.

عروض بنده لأدوات المطبخ ومستلزمات العناية الشخصية

يوجد بعض أدوات المطبخ في عروض بنده ومنها طقم قدر كوركماز توميك 6 حبة حيث تقدمه بنده بخصم كبير حيث جاء سعره 189 ريال سعودي فقط وذلك بدلاً من 312 ريال ويوجد ترمس قطعتين في واحد ديفا بسعر 85 ريال سعودي بدل 152 ريال أما مستلزمات العناية الشخصية المقدمة من بنده فيوجد شامبو هيد آند شولدرز ولوشن للجسم جونسونز 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدل من 24.95 ريال وبخاخ مزيل للتعرق ريكسونا 150 مل بسعر 8.95 بدل من سعر 17.50 ريال ومعجون الأسنان سيجنال مكافح للتسوس 120 مل 2 حبة بسعر 15 ريال سعودي بدل من 17.50 ريال كما يوجد أنواع أخري من مزيل العرق في العروض المقدمة.

وتعد تلك السلع والمنتجات هي أحدث عروض بنده الأسبوعية المقدمة في جميع أسواق بنده بالمملكة العربية السعودية.