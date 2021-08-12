شوف عروض بنده بصفحة واحدة Panda حتى نفاذ الكمية Hyper Panda ضمن عروض بنده اليوم

يتوفر في هذا الأسبوع لدى جميع فروع هايبر بنده خصومات مميزة جداً بأسعار مناسبة لجميع الفئات، على العديد من الأجهزة، والمنتجات الخاصة بالصيف، والسلع التي تلزم كل أسرة، ومنها: خصم خاص على أسعار الأجهزة الكهربائية، كما يتوفر خصم غيره على الأدوات المنزلية، وعلى الأجهزة الإلكترونية، كما يتوفر أيضاً خصم خاص على أسعار السلع الغذائية، ومنتجات العناية الكاملة بالجسم، والبشرة، والشعر، كل هذا وأكثر يتوفر داخل عروض بنده بصفحة واحدة Hyper Panda في فروعه بالمملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيلها:

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كما هو موضح بالصورة السابقة يتوفر خصومات مميزة جداً على منتجات عديدة، ومنها: خصم خاص على سعر منتجات جليسوليد Glysolid، ويتوفر أيضاً عرض قوي على سعر عبوات عطر البخاخ من كولور مي، وكذا خصم آخر على سعر الأقراص القطنية للتجميل من جونسونز Johnson’s، وكذلك خصم خاص على سعر لوشن الجسم من دووف Dove، وكذلك الخصم المميز من ماركة عطر العود الأسود من ماركة تسنيم Tasnim.

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يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده Hyper Panda market خصم مميز جداً على سعر كولونيا روبي من كلاون Clown، وتخفيض قوي على سعر كريم الجسم من فازلين Vasline للبشرة العادية، وعبوات البشرة الحساسة أيضاً، كما يتوفر عرض آخر على سعر لوشن فازلين اللون الموحد الأساسي، وكذلك تخفيض مميز على سعر الجلي المرطب الخفيف المنعش بالصبار من ماركة فازلين، وكذلك يتوفر خصم خاص على سعر لوشن الجسم الرجالي والنسائي من نيفيا Nivia.

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يتوفر أيضاً من تخفيضات السعودية في هايبر بنده خصم خاص على سعر معجون الأسنان من ماركة كرست Crest، كما يتوفر خصم غيره على سعر معجون الأسنان المميز من ماركة بارودنتكس المبيض Paradontax، وكذلك خصم غيره على سعر معجون الأسنان القوي المفعول بياض ثري دي ديلوكس من كرست Crest، وعلى سعر معجون الأسنان المتكامل من سيجنال Signal، وكذلك على سعر معجون الأسنان لوف بيوتي آند بلانيت.