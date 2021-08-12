نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو كـودو Kudu للسنة الجديدة مع السعرات وأرقام الدليفري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث محبي مطعم كودو Kudu عن منيو كودو للسنة الجديدة والسعرات الحرارية في الوجبات والسندوتشات المقدمة من المطعم والتي تتميز بالطعم الشهي المميز والصحي، تنتشر فروع المطعم في أماكن متفرقة من المملكة بإمكانك البحث عن أقرب فرع لك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للموقع وفي السطور المقبلة نقدم منيو كودو وأبرز الوجبات.

منيو كـودو Kudu للسنة الجديدة

أولًا منيو الذواقة:

وجبة تشيكن بوفلو ( 1403 سعرة حرارية – السعر 34 ريال)

وجبة سوبريم تريو ( 1245 سعرة حرارية – السعر 34 ريال)

ساندويش تشيكن بوفلو ( 1024 سعرة حرارية – السعر 26 ريال)

ساندويش سوبريم تريو ( 866 سعرة حرارية – السعر 26 ريال)

ثانيًا وجبات السندوتشات:

وجبة دجاج كودو (1231 سعرة حرارية – السعر 28 ريال)

وجبة كودو لحم ( 1337 سعرة حرارية – السعر 30 ريال)

وجبة فيلي دجاج ( 1288 سعرة حرارية – السعر 28 ريال)

وجبة فيلي ستيك ( 1385 سعرة حرارية – السعر 30 ريال )

وجبة كودو دجاج حار ( 1312 سعرة حرارية – السعر 28 ريال)

وجبة لفينو دجاج ( 1196 سعرة حرارية – السعر 27 ريال)

وجبة كلوب (1507 سعرة حرارية -30 ريال)

وجبة دجاج مشوي (1118 سعرة حرارية -28 ريال)

وجبة كواترو دجاج (1319 سعرة حرارية -28 ريال)

وجبة برجر الدجاج (1221 سعرة حرارية -26 ريال)

وجبة فيجي (1185 سعرة حرارية -18 ريال)

ثالثًا الوجبات :

وجبة الدجاج المشوي (941 سعرة حرارية – السعر 31 ريال)

وجبة الدجاج المشوي دايت ( 561 سعرة حرارية – 31 ريال)

رابعًا السندوتشات:

ساندويش دجاج كودو (1000 سعرة حرارية – السعر 21 ريال)

ساندوتش كودو لحم ( 715 سعرة حرارية – 22 ريال)

ساندوتش فيلي دجاج ( 666 سعرة حرارية – 21 ريال)

ساندوتش فيلي ستيك ( 763 سعرة حرارية -22 ريال)

ساندوتش الدجاج الحار (690 سعرة حرارية -21 ريال)

ساندوتش لفينو دجاج (575 سعرة حرارية -20 ريال)

ساندوتش كلوب ( 885 سعرة حرارية -22 ريال)

ساندوتش دجاج مشوي ( 492 سعرة حرارية -21 ريال)

ساندوتش برجر الدجاج ( 599 سعرة – 19 ريال)

ساندوتش كواترو دجاج ( 697 سعرة -21 ريال)

خامسًا وجبات الإفطار:

وجبة فطور كلوب ساندويتش 26 ريال

إفطار كودو 20 ريال

شرائح اللحم مع البيض 21 ريال

إفطار كلوب 20 ريال

بان كيك 14 ريال

وافل 11 ريال

كومبو الأومليت بالجبنة 16 ريال

ساندوتش الأومليت بالجبنة 10 ريال

وجبة راب الهوت دوج مع البيض 13 ريال

ساندويش راب الهوت دوج مع البيض 9 ريال

وجبة إفطار بان كيك 17 ريال

وجبة إفطار وافل 14 ريال

بإمكانك الطلب من موقع كودو بعد تحديد المنطقة المتواجد بيها ويصلك الطلب على عنوانك الوطني، أو تحديد الاستلام من الفرع حسب ما تُفضل. أو الطلب من الرقم الموحد 920006999 مثل مطاعم بيتزا هت والبيك والطازج .

عروض مطعم كـودو

العرض الرباعي ( اختر 4 سندوتشات + بطاطس عائلية + مشروبك المفضل 2.25 لتر + أيس كريم ) السعر 85 ريال.

العرض الثلاثي ( اختر 3 سندوتشات + بطاطس عائلية + مشروبك المفضل 2.25 لتر + أيس كريم ) السعر 75 ريال.

العرض الثنائي ( اختر 2 سندوتش + بطاطس عائلية + مشروبك المفضل 2.25 لتر + أيس كريم ) السعر 55 ريال.

العرض الفردي ( اختر 1 سندوتش + بطاطس عائلية + مشروبك المفضل 2.25 لتر + أيس كريم ) السعر 29 ريال.

عروض كودو الجديدة

يقدم المطعم عدد من العروض الجديدة مثل عروض ألعاب الأطفال مع كل وجبة أطفال لعبة جديدة. ويمكن الطلب من خلال تطبيق كودو والاستلام من أقرب فرع بكل أمان وبدون النزول من السيارة وتلك الخدمة متوفرة بفروع مختارة فقط.

عروض الصيف من كودو