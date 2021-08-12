نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة عودًا حميدًا وتخفيضات بمناسبة العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عروض بندة عودًا حميدًا هذا الاسم الذي اختارته متاجر بندة الشهيرة في المملكة من أجل اقتراب العام الدراسي الجديد، فكل عام وأنتم بخير اقتربت السنة الدراسية الجديدة وما تحتاج إليه من متطلبات، ولأن متاجر بندة تهتم بشكل كبير براحة عملائها وبتوفير احتياجاتهم بأفضل الأسعار، قدمت هذه المجلة التي تحتوي على عروض وخصومات تعرفوا عليها. عروض بندة عودًا حميدًا عودة الدراسة تعني بلا شك عودة المذاكرة وشراء الأدوات الخاصة بالكتابة والقراءة والرسم وغيرها.

ولذلك تقدم عروض بندة عودًا حميدًا خصومات رائعة على الأدوات المكتبية من أقلام وأدوات هندسية وأقلام تعليم وتلوين.

فعلى سبيل المثال يوجد عرض على أقلام التعليم للمذاكرة ذات الألوان الفسفورية اللطيفة، فعند شراء باقة من أربعة ألوان ستحصل عليها بسعر 10 ريال سعودي فقط بدلًا من 16 ريال.

كما يوجد عرض على طقم أقلام جاف ملونة 3 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال.

ومن أجل العودة للمدرسة يحتاج الطالب إلى حقيبة ظهر ليضع فيها كتبه وإلى زجاجة مياه وحافظة طعام وحاملة أقلام، وقد جمعت لكم كل هذه الأغراض في عرض واحد مكون من 6 قطع فقط بسعر 99 ريال بدلًا من 135 ريال سعودي. عروض وخصومات أخرى لا تقتصر عروض بندة عودًا حميدًا على الأدوات الدراسية والمكتبية فقط، بل مجلة العروض متنوعة للغاية وبها خصومات على منتجات من كافة الفئات.

حيث توجد خصومات على الأجهزة الكهربائية، ومن أهم الأجهزة في فصل الصيف هي أجهزة التكييف، فلا غنى عنه في أي بيت أو أي مكان فحرارة الصيف غير محتملة، وخاصةً بالنسبة للأطفال والطلاب حتى يتهيأ لهم الجو المناسب للمذاكرة.

ومن عروض التكييف في المجلة عرض على مكيف شباك بسعر خاص 999 ريال بعد الخصم من سعره الأصلي حيث كان 1499 ريال سعودي.

كما توجد عروض على منتجات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالأطفال، وعلى الملابس المنزلية والمنظفات والأجهزة الشخصية وغيرها الكثير وكلها عروض مميزة بخصومات رائعة.

بالإضافة إلى المعلبات والأطعمة المحفوظة حيث توجد خصومات على أنواع من الأرز والدجاج المجمد والمعلبات مثل الذررة والصلصة والكاتشب والمخللات، وعدد من البقول وحتى المقرمشات.

بادر بزيارة أقرب فرع إليك وتعرف على باقي المنتجات. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بندة عودًا حميدًا وتخفيضات بمناسبة العام الدراسي الجديد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بندة عودًا حميدًا وتخفيضات بمناسبة العام الدراسي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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