نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة مباريات الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc الرياضية تعتبر هذه القنوات واحدة من أحدث القنوات الرياضية التي أنطلقت حديثاً علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وقمر بدر وذلك لأن هذه القنوات تقوم بعرض جميع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم ووأيضاً هذه القناة تقوم بعرض مباريات كأس الملك عرض العديد من الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي، وتنطلق هذه القناة علي الأقمار الصناعية بتقنية البث عالي الجودة HD وتقدم للمشاهدين أفضل المعلقين الرياضين في منطقة الوطن العربي.

تردد قنوات ssc الرياضية

تعد هذه القناة واحدة من ضمن مجموعة قنوات MBC السعودية ولكن تهتم هذه القناة بعرض المحتوي الرياضي فقط حيث تعمل القناة علي عرض الدوري السعودي وكأس الملك وأيضاً كأس السوبر الاسباني بتقنية البث عالي الدقة بالإضافة إلي أن من الممكن إن يقوم المشاركين في خدمة شاهد بالأستمتاع بمشاهدة هذه القناة علي التطبيق أو الموقع الإلكتروني لها حتي يتم تسهيل عرض المباريات للمشاهدين.

البطولات الحصرية المفتوحة علي قنوات SSC

هذه القنوات باشتراك شهري ولكن تقوم بعرض محتوي رياضي مفتوح بدون أشتراك والبطولات التي يتم عرضها مجاني هي:

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.

بطولة كأس السوبر السعودي.

جميع الفاعليات الدولية التي تقام علي ملاعب المملكة العربية السعودية في كافة البطولات الآسيوية.

أسعار باقات SSC

تقدم قنوات SSD الرياضية عده باقات باسعار مختلفة للمشاهدين حيث تكون الاسعار وفقاً للأتي:

سعر الاشتراك الشهري علي شاهد VIP لمشاهدة المباريات بتقنية البث عالي الدقة 57 ريال سعودي.

يكون سعر الاشتراك الشهري علي جهاز GOBX مع شاهد VIB بسعر 79 ريال سعودي.

تردد مجموعة قنوات SSC علي سهيل سات

يمكن إن تقوم بضبط إشارة هذه القناة علي القمر الصناعي عرب سات عبر التردد :

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات ssc الرياضية علي بدر سات

هذه القناة تعرض علي القمر الصناعي بدر سات ويمكن إن يقوم المشاهد بضبط إشارة هذه القناة علي قمر بدر سات بتنقية SD عبر التردد التالي:-

القمر Badr 4,5,6,7

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 و3/2.

تردد قنوات ssc الرياضية الجديده نايل سات

تتوافر هذه القنوات علي القمر الصناعي المصري نايل سات لتعرض للمشاهدين بطولة الدوري السعودي للمحترفين بتقنية HD ويمكن ضبط إشارة هذه القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12562.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3\4.

وكما يمكن إستقبال إشارة هذه القناة علي القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي: