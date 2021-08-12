نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم بتخفيضات كبرى على اسعار المنتجات الغذائية في hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم وأكبر التخفيضات والخصومات على أسعار اللحوم من هايبر بنده hyper panda، حيث تتيح لكم العديد من الخيارات من المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة واللحوم المصنّعة، والتي تناسب العديد من الوصفات الرئيسية وتنال أعجاب الجميع، فبإمكانكم إضافة طبق مميز ومتنوعالمعدّ بالطريقة المفضلة لديكم على مائدة الإفطار، واختيار ما يناسب أذواق الجميع من خلال عروض بندة السعودية اليوم على أسعار اللحوم الشهية واللذيذة، تضمن لكم شركة بنده للبيع بالتجزئة التنوع والتجدد في العروض المقدمة بنشرة العروض الاسبوعية، إضافةً إلى كبرى التخفيضات والخصومات على أسعار السلع الغذائية ومنتجات الألبان والمقبلات الشهية، تابعونا لمعرفة المزيد.

عروض بنده اليوم

يقدم هايبر بنده مجموعة متنوعة من عروض وجبات الإفطار والتي تشتمل على عروض الأجبان المختلفة والتي تناسب أصحاب الأذواق المختلفة ممن يعشقون المذاق الغني والأصيل، كما أنها توفر للجسم نسبة كبيرة من احتياجه لعنصر الكالسيوم وفيتامين ب، أيضًا تشمل العروض أصناف متنوعة من المربى المصنوعة بجودة عالية ومذاق ولا أروع، بالإضافة إلى الحلاوة الطحينية وعروض المرتديلا والبسطرمة وغيرها، وفيما يلي ارخص عروض اليوم من بندة السعودية.

جبنة موزاريلا قالب حلواني سعر الكيلو 25 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينية ماركة الخروف سعر الكيلو 10 ريال سعودي بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

مربى الفراولة /المشمش حلواتي سعر الكيلو 10 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينية بالفستق حلواني سعر الكيلو 15 ريال سعودي بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

متوفر أيضا فواكه طبيعية بدون ألوان صناعية بأسواق بنده المنتشرة في السعودية.

زيتون اخضر / اسود شرائح اليسا سعر الكيلو 10 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

زيتون أسود أسباني كوبو ليفا سعر الكيلو 15 ريال سعودي بدلًا من 26.25 ريال سعودي.

هايبر بنده

اجدد عروض بنده الأسبوعية بأرخص الأسعار، وتتميز بالجودة العالية على جميع مقاضي المنزل الشهرية، كل ما يلزم احتياجات المنزل من سلع غذائية تجدوه بوفرة في أسواق بنده بجميع فروع شركة بنده للبيع بالتجزئة في مختلف أنحاء السعودية في الفترة من الأربعاء 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443.

مرتديلا دجاج ساده/بالزيتون حلواني 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

صدور دجاج مدخن حلواني 500 جرام بسعر 40 ريال سعودي.

بسطرمة حلواني 500 جرام بسعر 50 ريال سعودي.

صدر حبشي مدخن حلواني اخوان 500 جرام بسعر 50 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا بقري سادة /بالزيتون/ بالفلفل سعر الكيلو 25 ريال سعودي بدلًا من 38.25 ريال سعودي.

مكرونة الزوادة سعر الكيلو 25 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم مجموعة من خصومات وتخفيضات هايبر بنده الكبرى، يمكنكم الذهاب إلى أقرب فروع بنده للبيع بالتجزئة أو بإمكانكم الطلب من بنده أون لاين على الأرقام المتاحة بنشرة العروض الأسبوعية، انتظروا المزيد من العروض المتجددة وفرص التوفير الأكبر من جميع متاجر السعودية، حيث نعرض لكم عروض السعودية اليومية بالإضافة إلى العروض الأسبوعية من مختلف متاجر السعودية فكونوا معنا في كل يوم مع عروض متجددة وأرخص الأسعار وكبرى التخفيضات والخصومات.