شوف عروض بنده وهايبر بنده الجديدة على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات

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بدأت عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية صباح اليوم الأربعاء 11 أغسطس تحت شعار عوداً حميداً. احتفاءً بعودة الدراسة مرة أخرى في المملكة معلنة عودة عروض العشرة والعشرين ريال مرة أخرى بقوة. وتعتمد هذه العروض على تخفيضات كبيرة على الأصناف المعروضة تصل إلى نصف الثمن. فتوجد كثير من السلع المعروضة ضمن تخفيضات بنده هذا الأسبوع مقابل 10 أو 20 ريال. وتعد هذه طريقة متميزة للتخفيف عن كاهل العديد من الأسر داخل المملكة لشراء مقاضيهم اليومية والشهرية بأسعار منخفضة. وفي السطور التالية نستعرض بعض المنتجات التي تدخل ضمن تخفيضات بنده هذا الأسبوع. عروض بنده وهايبر بنده على التجهيزات المنزلية خصم بقيمة سبعين ريال على صانعة ساندوتشات سينكور حيث تعرض الآن في فروع بنده مقابل 89 ريال فقط بدلاَ من 159 ريال.

اشتري خلاط مولينكس الشهير لإعداد العصائر المختلفة بالإضافة إلى مطحنتين لطحن المكسرات والتوابل. مقابل 159 ريال فقط بدلاً من 299 ريال بفرق سعر 140 ريال.

متوفر في جميع فروع هايبر بنده شواية تيفال الرائعة لشوي اللحوم والدواجن والخضراوات المختلفة، مع خصم نقدي بقيمة مائة ريال سعودي حيث تعرض بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال.

غلاية كليك أون الكهربائية لغلي المياه في أسرع وقت لإعداد المشروبات الساخنة بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 59 ريال بفرق سعر 39 ريال.

غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال.

قطاعة مولينكس المميزة لتقطيع الخضراوات المختلفة بسعر 139 ريال بدلاً من 209 ريال. قلاية بدون زيت جيباس الشهيرة لإعداد الوجبات المقلية بطريقة صحية وآمنة سعة 4.2 لتر متوفرة مقابل 199 ريال بدلاً من 329 ريال. hyper panda offers سماعات أبل اير بودس 2 شاحن عادي اشتريها الآن مقابل 559 ريال بدلاً من 879 ريال بفارق سعر 320 ريال سعودي.

اشتري شاحن متنقل أووي لشحن الجوالات بدون كهرباء في أي مكان مقابل 69 ريال بدلاً من 109 ريال. ووفر حتى 40 ريال. تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة متاح الآن في الهايبر مقابل 2999 بدلاً من 4499 ريال.

شاشة تلفزيون تي سي إل 55 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3099 ريال. اشتريها الآن قبل نفاذ الكمية أو انتهاء العروض ووفر حتى 700 ريال.

تلفزيون تي سي إل 50 بوصة متوفر بسعر 1699 ريال بدلاً من 229 ريال.

تلفزيون سكاي وورث جوجل 58 بوصة ثمنه داخل العرض 2199 ريال بدلاً من السعر العادي 2699 ريال. يوجد فرق سعر لصالح العميل قدره 500 ريال سعودي.

هواوي ميت باد تي 10 + شاحن متنقل هواوي يمكن استخدامه في تصفح الإنترنت، ومتابعة الدراسة الإلكترونية من المنزل. يمكنك الحصول عليه مقابل 649 ريال بدلاً من 824 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الجديدة على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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