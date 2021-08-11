شوف عروض اكسترا الأسبوعية شهر أغسطس خصم يصل ل 65% على أجهزة المنزل

عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة والمشهورة والتي يثق بها الكثير من العملاء، حيث أنه من خلال هذه الشركة يمكن أن يتم الحصول على كل الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة وبأسعار مخفضة، كما تقوم شركة اكسترا بعمل عروض مميزة على هذه الأقسام.

عروض اكسترا اليوم نشرة عروض التخفيضات الكبرى 2021 تصل ل 60%- اكسترا السعودية

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا تقوم بتنظيم مجموعة من العروض والخصومات المميزة في كل فروعها في المملكة، حيث تمتلك شركة اكسترا مجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، ويوجد أيضاً كل أجهزة المنزل الحديثة والمطبخ التي يبحث عنها ربات المنازل في وقتنا الحالي وذلك لتسهيل إتمام المهام المنزلية من خلالها.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا بلغ سعر مكنسة بيسيل لغسيل الأرضيات وممسحة البخار 1600 واط الخارجية 859 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر قدر تيفال المعدني الحديث مساحة 8 لتر 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1289 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز ماجيك براد المياه الحار والبارد لون أسود 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1359 ريال سعودي.

بلغ سعر مكواة برنسيس الضغط الحديثة 40 بوصة 829 ريال سعودي بدلاً من سعر 1629 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز جينيرال إلكتريك مايكرويف 1.6 قدم 45 لتر 1150 واط لون أبيض 819 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم