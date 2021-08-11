شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 30 وحتي 70% خلال شهر أغسطس ولفترة محدودة

عروض العثيم السعودية، عروض وخصومات قوية من أسواق العثيم، أسواق العثيم من أقوى الأسواق التي أثبتت وجودها وكفاءتها في المملكة العربية السعودية لأنها ملتزمة بتقديم عروض أسبوعية وشهرية، وفي كل مرة يبدو أنها توفر لك أكثر من ذي قبل، حيث تقدم أسعار مواتية وهذا هو سبب حرص المستهلكين على شراء المنتجات والسلع من العثيم.

عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 70% ولفترة محدودة

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم إلى جميع عملائنا الكرام من اليوم وحتى نهاية أغسطس، سنقدم لك أكثر العروض إبداعًا التي لا يمكنك توقعها أبدًا، حيث الحصول على الفاكهة والخضروات الطازجة التي يصعب الحصول عليها من أي مكان آخر غير أسواق العثيم، حيث تقدم أسواق العثيم عددًا كبيرًا من السلع بأسعار مناسبة جدًا.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على الفاكهة والخضروات:

خصومات العثيم العثيم يقدم كيلو طماطم طازجة محمية بسعر رائع 4.25 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر كيلو البصل الأصفر الذي يستخدم في تحضير العديد من الأطعمة المختلفة 4.95 ريال سعودي.

أما الفلفل الأصفر والأحمر، فيبلغ سعر الكيلو منها 7.95 ريال سعودي.

والفلفل الأخضر بسعر 5.45 ريال سعودي.

سعر كيلو الثوم الناموسيات في متناول الجميع، فأسرع واحصل عليه من الآن فصاعدا 3.25 ريال سعودي.

كيلو جزر مستورد 5.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

فلفل اخضر حار سعر الكيلو 7.50 ريال سعودي.

سعر كيلو الموز الأصفر الطازج 3.95 ريال.

سعر كيلو تمور البرحي 4.95 ريال سعودي.

تفاحة خضراء لذيذة مليئة بالفيتامينات المفيدة لجسم الأطفال، سعر الكيلو منها 6.75 ريال.

كيلو قرع أمريكي بسعر 5.75 ريال سعودي.

سعر الأناناس 6.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم