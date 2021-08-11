شوف أقوى مهرجان عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأسعار مذهلة لا تفوت

عروض العثيم تقدم مجموعة مميزة من العروض المذهلة على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. تتمير فروع العثيم في المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل العروض وأشهر وأفضل الماركات العالمية بأسعار تناسب الجميع. بالإضافة لذلك تتميز وتنفرد بتقديم كل ما هو جديد على الساحة لإرضاء عملائها الكرام. كما تقدم كل ما يحتاج إليه العملاء من الأساسيات الضرورية لكل بيت كالأجهزة المنزلية والكهربائية في منافسة قوية مع متاجر هايبر بنده.

أقوى عروض العثيم الجبارة على الأجهزة الإلكترونية

يقدم العثيم أقوى عروضه على الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب والشاشات الإلكترونية في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية بأسعار من الأخر يا بلاش.

جوال تكنو ك اي 5ك، Tecno Mobile Ke5k، يعمل الهاتف بنظام أندرويد، وقوة البطارية 5000 ملي أمبير. كما تتميز الكاميرا بأن دقتها 13 ميجا بيكسل، ومقاس الشاشة 6.52 بوصة، وشبكة اتصال قوية 4G. بالإضافة لمساحة الذكرة الداخلية 64 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. سعر الهاتف 459 ريال سعودي، ومتوفر بعدة ألوان.

لابتوب ديل، Dell Laptop، يعمل بنظام تشغيل هو دي أوه اس، ومعالج كور اي 3. كما أن مساحة قرص التخزين هي 1 تيرا بايت، والمساحة العشوائية هي 4 جيجا بايت رام. بالإضافة لحجم شاشة العرض هو 14 بوصة، بسعر 1839 ريال سعودي.

شاشة أرو ال اي دي سمارت، Arrow LED sMART، تلفزيون ذكي، مقاس شاشة العرض 43 بوصة. دقة وضوح الشاشة عالية FULL HD، بسعر 949 ريال سعودي.

تخفيضات مهرجان العثيم المذهلة على الأجهزة الكهربائية تحت شعار من الأخر يا بلاش

تقدم Abdullah AlOthaim Markets مهرجان التخفيضات على كل ما يلزم البيت السعودي من أجهزة كهربائية لا بديل عنها في كل بيت.

احصل على خصم 120 ريال على جهاز مايكرويف كليك أون، سعة الجهاز 20 لتر، فرن دديجيتال أي رقمي. بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

خصم كبير قيمته 320 ريال على قدر ضغط العربي اي تي سي، سعة القدر 10 لتر، ضمان لمدة عامين. بسعر 249 ريال بدلاً من 569 ريال سعودي.

اشتري صانع الطعام من هومر، Hommer Food Processor، متعدد الاستخدامات. بسعر 199 ريال بدلاً من 327.48 واحصل على خصم 128.48 ريال قبل نفاذ الكمية.