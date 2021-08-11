نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت اليوم في السعودية وخصومات هايبر لولو lulu hyper market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت اليوم في السعودية أٌقوى وتخفيضات لولو هايبر ماركت على أسعار الإلكترونيات أكثر روعة وأسعار مذهلة، حيث تعرض مجموعة متاجر لولو الرياض والخبر والحائل مجموعة من أفضل الخصومات والتخفيضات على أسعار الجوالات، التابلت، اللابتوب، كما تضم العروض خصومات على أسعار الشاشات من لولو lulu أقوى سلسة متاجر بالمملكة، والتي تتيح مجموعة من العروض الأسبوعية لجميع المناطق تتناسب مع احتياجات المستهلكين المتجددة، يمكنكم تصفح صور العروض فيما يلي والطلب أونلاين من الموقع الرسمي لمتجر لولو ماركت للحصول على طلبكم لأي مكان.

عروض لولو ماركت اليوم في السعودية

تتضمن مجلة عروض لولو السعودية مجموعة من الهواتف الذكية المطورة والتي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، والتي تضفي المزيد من المميزات التقنية للهواتف الذكية، بالإضافة إلى العديد من المواصفات الذكية التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر متعة ورفاهية بحيث تخدم احتياجات المستخدم من حيث نقاء الكاميرا وجودة التقاط الصور والفيديوهات، وتضم العروض أحدث إنتاجات شركة شاومي ريدمي Xiaomi الرائدة في إنتاج الجوالات الذكية الأكثر مبيعًا في المملكة والعالم العربي.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 النسخة 128 جيجابايت، مطور ليعمل بتقنية 5G بسعر 799 ريال سعودي.

هاتف تشاومي ريدمي 9 تي النسخة 128 جيجابايت، الجيل الرابع 4G بسعر 619 بدلًا من 689 ريال سعودي.

جوال تشاومي ريدمي 9 سي النسخة 64 جيجابايت بسعر 429 بدلًا من 489 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

تنفرد سلسلة متاجر لولو السعودية lulu hyper market بعرض مجموعة من الشاشات التلفزيونية التابعة لشركة ايكون Ikon، والتي تتمتع بتقنية الصوت دولبي السينمائي، وجودة صورة عالية النقاء وفائقة الوضوح، بالإضافة إلى تعدد استخدامها كشاشة تلفزيونية أو شاشة مخصصة للألعاب، فقد طورت شركة ايكون الشاشات التلفزيونية لكي تلائم أجهزة الألعاب الحديثة وتكفي احتياجات المستخدم بأكثر من طريقة، ومن أفضل العروض.

ايكون الشاشة الذكية مقاس 58 بوصة عالية الوضوح والنقاء UHD بسعر 1849 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ايكون الذكية 65 بوصة بسعر 2099 بدلًا من 2699 ريال سعودي.

عرض شاشة ايكون 55 بوصة تتمتع بجودة نقاء مذهلة بسعر 1799 بدلًا من 2399 ريال سعودي.

ايكون شاشة ذكية ليد 50 بوصة بسعر 1499 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

عروض لولو الرياض

تضم خصومات lulu الأسبوعية مجموعة من الإلكترونيات وأجهزة مكبر الصوت، بالإضافة إلى تصميمات فريدة وأنيقة من الساعات الذكية بأسعار منافسة وحصرية، وتضم العروض أيضًا اورج موسيقي من ايكون لمحبي الآلات الموسيقية والعزف المنفرد، ومن أقوى العروض:

عرض اورج موسيقي من Ikon بسعر 99 بدلًا من 208 ريال سعودي.

السوار الذكي من ايكون Ikon متوفر بعدة ألوان بسعر 49 بدلًا من 119 ريال سعودي.

الساعة الذكية من ايكون بسعر 69 بدلًا من 149 ريال سعودي.

مكبر الصوت بلوتوث من ايكون بسعر 69 بدلًا من 132 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة تخفيضات حصرية من هايبر ماركت لولو السعودية، في العروض الأسبوعية الخاصة بمنطقة الرياض والخبر والحائل، لكي تختاروا منها ما يناسب حاجتكم وتضمن لكم سلسلة متاجر لولو الجودة الممتازة والكفاءة في الأداء، وتوفر لعملائها خدمات التوصيل المنزلي، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض الأسبوعية في السعودية.