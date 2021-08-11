نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات إس إس سي الرياضية السعودية الجديد 2021 لمتابعة مباريات الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات إس إس سي الرياضية، نتابع معكم الآن متابعينا الكرام تردد قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، حيث يزداد البحث عنها بشكل قوي في الوقت الحالي، وهذا بالتزامن مع امتلاك القناة حقوق الكثير من المباريات العالمية والمحلية، فالقناة سعت كثيراً لتحصل على حقوق نقل كافة المسابقات الكروية السعودية لمدة موسم واحد، ويمكن استقبال القناة بكل سهولة بشكل مجاني دون دفع اشتراك، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قنوات إس إس سي الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات إس إس سي على امتلاكها حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وبدأت أمس الثلاثاء الموافق 10 أغسطس بنقل مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن القناة امتلكت حقوق نقل كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وهذا مما جعل القناة تتصدر كافة محركات البحث في الوطن العربي، من قبل عشاق ومحبي كافة المباريات السعودية.

تردد قنوات إس إس سي

لم تتوقف المباريات التي تمتلك قنوات إس إس سي حقوق بثها على مباريات السعودية فقط، بل تمتلك حقوق بث مباريات كأس آسيا في الصين، وبث تصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، ومسابقات دوري أبطال آسيا، وكل هذا بجانب مجموعة متميزة من البرامج الرياضية متنوعة المحتوى، بخلاف استوديوهات التحليلية للمباريات بجودة عالية، وتقدم القناة كل هذا على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، والقناة مجانية لا تحتاج لاشتراك شهري كغيرها من القنوات الرياضية، ومن المتوقع أن تحقق القناة أعلى نسبة مشاهدة في الفترة المقبلة، بفضل امتلاكها حقوق بث عدد كبير من البطولات.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2021

أعلنت إدارة قنوات SSC عن بث كافة مباريات الدوري السعودي عبر شاشتها، وهذا بشكل مجاني، والتي يمكن الحصول على قناة على أي جهاز رسيفر بكل سهولة من خلال ضبط القمر وكتابة كافة البيانات الخاصة بتردد القناة والضغط على كلمة بحث، والتردد هو:

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11474، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات: التردد: 12562، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4.